¿Cuándo se van a conocer los convocados a la Selección Colombia en el Mundial 2026? Fecha oficial

La Selección Colombia está lista para todo lo que será el Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, en donde esperan conseguir traer el triunfo a casa. Aunque aún no se conocen muchos detalles sobre los jugadores que harán parte de esta convocatoria, todo el equipo técnico lleva varias semanas trabajando en todo lo que quieren hacer para poder destacar en el torneo.

Ya todos los deportistas que podrían ser convocados están practicando para poder llegar al Mundial. Entre ellos están James Rodríguez, Luis Díaz, Álvaro Montero, David Ospina, entre otros que podrían usar la camiseta tricolor en esta oportunidad.

¿Cuándo se van a conocer los convocados a la Selección Colombia en el Mundial?

Faltan solo cuatro meses para que se de inicio al Mundial de la FIFA México, Canadá y Estados Unidos 2026, así que ya hay gran expectativa por todo lo que podría pasar en el juego. Por un lado, se habla de todo el panorama de las selecciones que son las favoritas para poder quedarse con la copa del mundo, entre las cuales está Colombia.

Pero eso no es todo, sino que, según reveló Gianni Infantino, presidente de la FIFA, hasta ahora, el partido más vendido y que nadie se quiere perder es el de Portugal vs. Colombia. En esta oportunidad, se podrían encontrar nuevamente en la cancha Cristiano Ronaldo y James Rodríguez, quienes podrían ser convocados en sus respectivos equipos.

Cesar Augusto Londoño, periodista deportivo de Caracol Radio, dio a conocer cuáles son las fechas oficiales según la FIFA, en las que se deben conocer los convocados. El próximo 11 de mayo del año en curso, las 48 selecciones que irán al Mundial de la FIFA 2026 deberán pasar la lista prevista con el nombre de los 30 a 35 jugadores que podrían ir a representar a los equipos.

FIFA definió fechas para convocatorias de selecciones al Mundial 2026: 📌11 de mayo: las 48 selecciones tendrán que presentar una prevista entre 30 y 35 jugadores. 📌1 de junio fecha límite para la lista definitiva de 26 convocados. — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) February 17, 2026

Posteriormente, el primero de junio es la fecha máxima en la que las selecciones deberán presentar ante la FIFA el nombre de los 28 jugadores definitivos que van a ir al mundial. Esto quiere decir que los próximos meses serán definitivos para ver el rendimiento de cada jugador, que podría usar la camiseta de la tricolor.

Por ahora, no hay muchas pistas respecto a quiénes serían las novedades del profesor Néstor Lorenzo que podrían estar en la Selección Colombia. Pero sí hay algunos nombres claves de jugadores que no se querían por fuera, como los mencionados anteriormente.