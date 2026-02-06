¡Es oficial! James Rodríguez fue anunciado como el nuevo jugador de Minnesota en la MLS

James Rodríguez es el diez que sin duda varios técnicos quisieran tener en sus equipos, pero el cual no es tan fácil de traer a un club, teniendo en cuenta su costo y el sueldo que devenga cada mes. En los últimos meses, cientos de personas estaban hablando sobre todo lo que sería el nuevo equipo del crack de la selección Colombia, que busca conquistar la MLS.

Aunque había gran expectativa respecto a todo lo que podría pasar con el jugador colombiano, finalmente, a menos de seis meses del Mundial de fútbol de la FIFA 2026, se hizo oficial su llegada a un equipo norteamericano.

Minnesota anunció la llegada de James Rodríguez a la MLS

En la mañana de este viernes seis de febrero del 2026, el exjugador del León de México dio a conocer que ya tiene un nuevo equipo y está listo para jugar en la MLS, en lo que sería su preparación al mundial. Ahora, James Rodríguez será el diez del equipo Minnesota United, un equipo al que llega con el fin de poder recuperar ritmo y empezar a jugar con frecuencia para estar al 100% con la tricolor en junio.

Todo esto se dio después de que cientos de usuarios en redes sociales hablaran sobre lo que sería el futuro del colombiano. En un comienzo se habló de su posible llegada al fútbol de Argentina, después mencionaron negociaciones con Millonarios y, finalmente, el colombiano eligió jugar en Estados Unidos.

“Estoy muy feliz con este nuevo capítulo en mi vida”, fueron las palabras del diez de la Selección Colombia, con las que anunció su llegada a su nuevo equipo. Por su parte, el Minnesota escribió en sus redes sociales: “El club ha firmado al centrocampista internacional colombiano James Rodríguez a un contrato garantizado hasta junio del 2026 con opción hasta diciembre del 2026″.

Por ahora, no se conocen nuevos detalles de todo lo que habría sido esta negociación para poder llegar a la MLS, después de pasar por el futbol mexicano. Pero se dice que sería uno de los mejores pagos, teniendo en cuenta su experiencia y rendimiento en el campo de juego.

El primer partido de Minnesota después del anuncio de James Rodríguez será el próximo 21 de febrero del 2026 contra Austin FC. Pero no se sabe si este sería el gran debut del colombiano, teniendo en cuenta que lleva varios meses sin jugar en un equipo profesional.