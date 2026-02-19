10 trucos y claves para GTA San Andreas que todo jugador debe conocer: Munición infinita y más

GTA San Andreas es uno de los juegos más populares de los últimos años, en donde las personas pueden vivir toda una experiencia como de la vida real. De hecho, en meses pasados, se dio a conocer que ya está todo listo para lo que será la llegada de GTA San Andreas VI, el nuevo juego que espera romper todos los récords de compras en poco tiempo.

Pero antes, si tiene las versiones anteriores, le traemos algunas recomendaciones de lo que puede hacer para poder avanzar de nivel y poder disfrutar de una mejor experiencia de juego. Además, hay algunos trucos que lo ayudarán a pasar de nivel de forma un poco más fácil.

Leer más: PlayStation reveló 4 videojuegos gratis para el mes de febrero: ‘Undisputed’ y más joyas

10 trucos y claves para GTA San Andreas

En esta oportunidad, le presentamos cuáles son esas claves que todos deberían conocer si quieren avanzar en este juego con facilidad. Es importante mencionar que, antes de usar estos trucos, se debe guardar la partida, ya que estas funciones quitan la posibilidad de ganar trofeos en cada una y en algunas misiones no se pueden usar.

Para usarlos, solo debe oprimir los botones adecuados en el orden indicado, sin pausar el juego ni hacer ningún movimiento extra.

Seguir leyendo: 5 videojuegos ideales para disfrutar en multijugador para PS5 y Xbox Series: juegue con sus amigos