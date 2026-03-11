Prensa portuguesa revela gran preocupación por Luis Suárez: ¿Está en riesgo el Mundial de 2026?

Luis Suárez ha sido uno de los colombianos más destacados del último año en Portugal y el entorno del fútbol europeo. Este brillante ariete ha demostrado gran talento ofensivo, además de un olfato goleador inigualable.

Esto le ha permitido brillar en varios partidos, y estar presente en listas notables de goleadores en el continente europeo. Claramente, esto emociona a los hinchas del fútbol en Colombia, sobre todo con vistas hacia el Mundial de este 2026.

Más noticias: Revelan importante regla que llegaría al fútbol próximamente: cambiaría el deporte para siempre

Sin embargo, hay un aspecto que preocupa a los fanáticos del colombiano de cara a este torneo, y aquí se lo contamos al detalle.

El detalle de Luis Suárez que preocupa en Portugal

La figura de Luis Suárez ha sido una de las más destacadas en el fútbol europeo en las últimas semanas. Este delantero ha llegado a anotar 30 goles en su temporada con el Sporting de Lisboa, lo que lo ha posicionado como uno de los delanteros más notables.

El jugador ya había demostrado sus capacidades hace pocos meses, cuando a finales del 2025 le propinó 4 goles a Venezuela con la camiseta de la Selección Colombia.

Dicho estado de forma volvió a ser demostrado, esta vez en Europa con su club, donde ha dejado una impronta destacada.

Aun así, hay un detalle que preocupa a la prensa en Portugal, y sobre todo a los hinchas de la Selección Colombia. Se trata del estado de forma de Suárez.

Más noticias: Este es el mejor gol de la historia según la FIFA: Fue en 1986 y es considerado el ‘gol del siglo’

El ariete colombiano ha jugado los 90 minutos en sus últimos 16 partidos, incluido un alargue de 120 minutos. A pesar de esto, Suárez ha mantenido un gran nivel anotador, aunque esto a la larga podría hacer estragos.

Cabe recordar que el Mundial de 2026 dará inicio en el mes de junio, y en medio, el delantero también tendrá una convocatoria con Colombia para amistosos en marzo.

Frente a esto, los hinchas de Colombia temen que el delantero pueda llegar mermado físicamente al Mundial de 2026, y tener actuaciones discretas.

Aun así, la fanaticada también confía en que el equipo portugués le dé descanso a Suárez, sobre todo con una menor carga de partidos en su calendario.

Lo cierto es que Suárez al igual que el resto de figuras de la ‘tricolor’ trabaja en su preparación, para así llegar a la Copa del Mundo de 2026.