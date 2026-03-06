Partido inaugural del Mundial 2026: ¿Cuándo es y en cuánto están las boletas? Es en México

El Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina. La icónica competencia del mundo del fútbol está a meses de dar inicio, por lo que tendrá a varios amantes del fútbol atentos a un sinfín de talentos y equipos de gran nivel.

La Selección Colombia debutará el 17 de junio, aunque, antes de este día ya habrá otros choques que marcarán el comienzo de la Copa del Mundo.

En caso de que no quiera perderse el inicio de este torneo, aquí les contamos cual es su partido inaugural, y también el costo de las boletas para este encuentro.

¿Cuál es el partido inaugural del Mundial 2026?

El Mundial de 2026 es sin dudas, uno de los principales atractivos deportivos y futbolísticos de este año. Como sucede cada 4 años, el mundo del balompié volverá a congregarse con el objetivo de coronar a un nuevo país como rey.

Colombia confía en ser uno de los favoritos de este torneo, y así llegar lejos con todo su poderío y su capacidad de imponerse a sus rivales.

Sin embargo, en esta competencia habrá otros 47 equipos que también llegan con ambición de marcar su territorio en esta copa.

Estos países empezarán a ver acción desde el próximo 11 de junio, cuando se dé el gran comienzo de esta competencia. El partido inaugural está pautado para esa fecha sobre las 2:00 p.m. de Colombia.

Este encuentro será disputado entre México y Sudáfrica, con la particularidad de que este partido también fue el inaugural en la Copa del Mundo de 2010.

Dicho partido se realizará en el estadio Azteca de Ciudad de México, donde se hará toda la ceremonia inaugural de esta competencia.

En lo que se refiere al precio de su boletería, quedan pocas entradas para este partido. Sin embargo, los costos van desde 2.800 hasta 98.000 dólares. Es decir, desde 10.539.898 pesos colombianos hasta 373.520.140.

El calendario completo de Colombia

Si desea seguir todos los detalles de la Selección Colombia durante este torneo, aquí les dejamos el calendario completo para este seleccionado ‘tricolor’ en la competencia: