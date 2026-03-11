El gol más insólito en la historia de los mundiales: ¿Entró o no? Así fue el ‘gol fantasma’ de 1966

En la historia de los mundiales un grito de gol puede cambiar el rumbo de toda una nación en el deporte. Esta destacada competencia ha dejado una cantidad enorme de emociones, gracias a varios partidos brillantes en fases imperdibles.

Claramente, al tratarse de una Copa del Mundo, muchos goles han quedado tatuados en el recuerdo. Sin embargo, muchos otros han quedado para la historia debido a la polémica que han desatado.

Algunos errores arbitrales han decantado el ganador de un Mundial, y eso, por supuesto ha llenado de frustración a varias naciones y fanáticos.

Por ello, y para conmemorar este año mundialista, les contaremos la historia del ‘gol fantasma’ de 1966, uno de los más polémicos en la historia del deporte.

La historia del ‘gol fantasma’ en el Mundial de 1966

Varias selecciones enormes son capaces de posicionarse en los mundiales como favoritas. Gracias a su historia, poderío, o talento, una gran cantidad de combinados son capaces de llegar a este torneo y ser claros candidatos para alzar el trofeo.

Las europeas suelen ser parte de este listado, aunque, hay una que siempre ha quedado a deber, y se trata de, nada más y nada menos que, Inglaterra.

Este combinado ha contado con una cantidad interminable de talentos en su historia, pero, a pesar de ello, solo ha ganado una Copa del Mundo.

Este fue en 1966, y se trató de una competencia llena de polémica, gracias a un ‘gol fantasma’ que acabó por decantar el título a su favor.

Dicha competición se llevó a cabo justamente en Inglaterra, y fue el octavo mundial en la historia. En aquel momento, Brasil, el campeón defensor, cayó en la fase de grupos.

Esto dejó el camino despejado para muchas selecciones, en un camino que acabó por tener como finalistas a Alemania e Inglaterra.

Los teutones y los británicos protagonizaron un partido inigualable, el cual se acabó por definir en el tiempo extra.

El marcador final fue Inglaterra 4-2 Alemania, lo que coronó a los ingleses como campeones del mundo. Lo curioso fue que el tanto que acabó con la igualdad fue un ‘gol fantasma’.

Geoff Hurst, quien anotó un hat-trick en aquella final, pateó un balón con su pierna derecha, el cual se estrelló en el travesaño. Luego de esto, la pelota picó sobre la línea de gol, y no entró.

No obstante, el árbitro de aquel partido, el suizo Gottfried Dienst, sancionó el tanto, lo que le dio la ventaja a Inglaterra. Este acabó por ser el ‘gol fantasma’ de los mundiales.

Sin lugar a dudas, este tanto es uno de los más polémicos en la historia del deporte, y le acabó por dar su único trofeo de campeón del mundo del fútbol a Inglaterra, hasta el momento. Los ingleses buscarán su segunda estrella en la Copa Mundial de este 2026.