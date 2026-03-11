¿Qué selección reemplazará a Irán en el Mundial 2026? Los asiáticos se bajaron de la Copa del Mundo

Una noticia estremeció a la Copa del Mundo este 11 de marzo. El campeonato internacional perdió a uno de sus participantes, luego de que Irán confirmara de forma oficial que no hará parte del Mundial de este 2026.

Claramente este hecho sorprendió a todos, al tratarse de una noticia poco común, como lo es la eliminación automática de uno de los participantes de esta contienda.

La atención se ha girado hacia la FIFA, sobre todo por el posible reemplazo que tendría Irán para esta competición. Por ello, aquí les contamos los sustitutos que podrían ocupar el lugar dejado por los asiáticos en este torneo.

¿Qué selección reemplazará a Irán en el Mundial 2026?

Sin lugar a dudas, Irán ha sido noticia internacional en las últimas semanas. Este país de Medio Oriente ha sido blanco de varios ataques por parte de Estados Unidos.

En medio de este conflicto armado, el país presenció el asesinato de su ayatolá Ali Jamenei. Esto por supuesto sorprendió al mundo, al tratarse del líder de este país.

Dicho conflicto ha afectado al mundo del fútbol, ya que, aunque parecía poco probable, Irán ha optado por bajarse de su participación del Mundial de 2026 este 11 de marzo.

Ahmad Donyamali, Ministro de Deportes de Irán, reveló que este país no hará parte de la Copa del Mundo. Esto se debe a que consideran que no hay garantías de seguridad para su delegación en el torneo.

Cabe recordar que este torneo tendrá lugar en Estados Unidos, además de Canadá y México, 3 países que albergarán la icónica fiesta del fútbol.

Frente a esta revelación, muchos fanáticos han empezado a pensar los posibles países que reemplazarían a Irán en este torneo.

En este caso, el reglamento estipula que esta responsabilidad recae en la FIFA, quien deberá elegir al reemplazante. Esta decisión está sujeta al comité de emergencia, aunque hay algunos estatutos que suelen respetarse.

Frente a este tipo de casos, el país que reemplaza al combinado suele ser uno de su misma conferencia. Por ello, hay 2 selecciones que surgen como posibles opciones.

La primera de ellas es Irák. Este combinado hará parte del repechaje en su última ronda, sin embargo, podría clasificar de forma directa, y dejar este espacio a otra selección de su confederación. En este sentido, el combinado que ocuparía el lugar en el repechaje sería Emiratos Arabes Unidos.

Aun así, quedará esperar a conocer la determinación de la FIFA, la cual podría darse en las próximas semanas, si se considera que la Copa del Mundo está estipulada para dar inicio en junio.