Hora y dónde ver en VIVO Colombia vs. Croacia en el primer amistoso de la tricolor antes del Mundial

Llegó la primera oportunidad del 2026 para ver a la tricolor en lo que será el primer partido preparatorio en los amistosos antes del Mundial de la FIFA 2026. En esta oportunidad, la Selección Colombia va a enfrentar a Croacia en uno de los juegos más esperados para los hinchas, quienes quieren ver cómo se va a parar en la cancha el equipo en este nuevo año.

El próximo jueves 26 de marzo del 2026, el Camping World Stadium, en Florida, Estados Unidos, será el escenario perfecto para poder ver al equipo en su primer juego del año. Por eso el director técnico, Néstor Lorenzo, hace unos días dio a conocer la convocatoria oficial de jugadores que van a participar en estos partidos amistosos, el primero contra Croacia y el segundo, contra Francia el 29 de marzo.

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Hora y dónde ver en VIVO Colombia vs. Croacia en el amistoso de la FIFA

Ya todos los jugadores se encuentran en Estados Unidos entrenando para poder saltar a la cancha y mostrar lo mejor de ellos, asegurando así que están listos para todo lo que será el mundial. Sin embargo, aún no hay muchos detalles de cuál podría ser la alineación, quiénes serán los titulares y aquellos que deberán guardar a la espera de un cambio.

Todos los detalles de lo que pase en este encuentro deportivo los podrá seguir en VIVO en las redes sociales de Caracol Radio, Radioacktiva y As. Además, la transmisión va a estar disponible en vivo, así que puede seguir el minuto a minuto de lo que pasa en el partido.

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Si quiere seguir la transmisión en VIVO, podrá hacerlo este jueves 26 de marzo desde las 6:30 p.m. por señal exclusiva del Gol Caracol en Caracol Televisión o por Caracol Play. En caso de que se encuentre en Estados Unidos, podrá seguir el partido en el canal Fox Sports 2, en donde van a pasar varios partidos amistosos a lo largo de los próximos días.

Se espera que entre los titulares que harán parte de este encuentro deportivo estén James Rodríguez, capitán de la tricolor; Luis Díaz, que sigue brillando en el Bayern Múnich; David Ospina, quien llega desde Atlético Nacional en Colombia; Richard Ríos, entre otras estrellas que ya han vestido la camiseta amarilla.