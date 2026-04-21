¿Quién es el único futbolista colombiano que ganó dos Champions League? Fue en 2016 y 2017

La Champions League está en su etapa final. La icónica competencia del fútbol en Europa presentó a sus semifinalistas con 4 equipos que sueñan con poder alzar la ‘orejona’ y coronarse como el mejor club del viejo continente.

Claramente en cada uno de estos planteles destacan figuras de gran calidad, y por supuesto, un colombiano que ha brillado de manera sin igual, como es el caso de Luis Díaz.

El ‘guajiro’ ha sido clave para la llegada de los alemanes a esta fase. Ello gracias a sus tantos al Real Madrid y sus distintas contribuciones en la cancha.

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Si logra ganar esta competencia, Luis Díaz uniría su nombre al de grandes talentos del balompié en Colombia que lograron alzar este trofeo.

De hecho, en este caso les hablaremos sobre el único colombiano que ha logrado ganar la Champions League en 2 ocasiones, además de forma consecutiva.

El único colombiano que ganó dos veces la Champions League

En la historia de la Champions League varios equipos han sido capaces de conquistar esta competencia legendaria. Este torneo ha premiado a los jugadores y clubes más brillantes en la historia del fútbol, con nombres que han quedado en lo más alto del deporte.

En este apartado histórico, por supuesto, han aparecido varios colombianos, quienes han sido capaces de alzar este trofeo en partidos inolvidables.

Este lugar le pertenece solo a 3 jugadores colombianos: Edwin Congo, Iván Ramiro Córdoba y James Rodríguez, con una gran particularidad para este último.

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James es el único que ha ganado este trofeo en 2 ocasiones. Dicha cifra es posible gracias a un récord histórico conseguido con el Real Madrid, único club capaz de ganar la Champions League de forma consecutiva.

Este logro se consiguió en 2016 y 2017. En ambos casos, Rodríguez fue parte del plantel, aunque no pudo disputar la final, al quedar fuera de la convocatoria.

Dicha seguidilla pudo haberse estirado a 3. Esto debido a que en 2018 el trofeo también se lo llevó el equipo ‘merengue’, aunque en ese momento James había sido traspasado al Bayern Munich.

Lo cierto es que Luis Díaz buscará sumarse a esta lista. Aunque, para ello deberá superar primero a Paris Saint-Germain en semifinales y una hipotética final ante Atlético de Madrid o Arsenal en esta recta de cierre de la Champions League.