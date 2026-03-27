Tras varios meses de espera, este jueves 26 de marzo del 2026 se vivió el primer encuentro deportivo de la Selección Colombia en los preparatorios amistosos de preparación para el Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá. Este encuentro era uno de los más esperados, ya que la tricolor tendría que jugar con uno de los equipos que ya se ha destacado en varias oportunidades en el campeonato del mundo.

Además, varios de los futbolistas más importantes de Colombia serían los encargados de lucir la camiseta de la selección con el fin de demostrar que están listos para el Mundial 2026. De hecho, fueron muy pocas las sorpresas en cuanto a los ausentes, mostrando en la base del equipo a los ‘cracks’ que ya han estado en encuentros pasados.

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Así fue el partido Colombia vs. Croacia en el primer amistoso preparatorio

Los primeros minutos ilusionaron a todos los colombianos. Arias fue el encargado de marcar el primer gol en el minuto dos del encuentro deportivo. De inmediato, todos se posicionaron para seguir marcando y lograr un partido en donde la tricolor fuera la gran ganadora.

🌐🇨🇴 Colombia 1-0 Croacia | Amistoso internacional ZURDAZO DE JHON ARIAS 🔝 LA TRICOLOR SOLO TARDÓ UN MINUTO PARA PONERSE EN VENTAJA pic.twitter.com/8nO0cqCCQA — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 26, 2026

🚨🌎| GOAL: LUKA VUSKOVIC HAS EQUALIZED FOR CROATIA IN THE FRIENDLY GAME! TWO GOALS IN 5 MINUTES! 🇨🇴 Colombia 1-1 Croatia 🇭🇷 pic.twitter.com/B1aRU2cEaK — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) March 26, 2026

Pese a eso, tres minutos después, Croacia marcó su primer gol, poniendo el juego un poco más agresivo y demostrando que el partido no sería nada fácil. Colombia volvió a llegar en dos oportunidades, pero los goles no llegaban para el seleccionado nacional.

🌐🇨🇴 NO SE PUEDE ENTENDER LO QUE FALLÓ LUIS JAVIER SUÁREZ SOLO FRENTE AL ARCO LE ERRÓ AL BALÓN… era la ventaja de Colombia ante Croacia ❌pic.twitter.com/6eu5rxY9XG — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 27, 2026

Mientras tanto, Croacia seguía presionando con el fin de volver a marcar y ponerse arriba en el resultado. En el minuto 42, antes de finalizar el primer tiempo, Igo Matanovic vuelve a marcar, dejando a su equipo arriba con un gol más.

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🌐🇭🇷 Colombia 1-2 Croacia | Amistoso internacional IGOR MATANOVIC FIRMA LA REMONTADA DE LOS CROATAS ANTES DEL DESCANSO MALA SALIDA DE CAMILO VARGAS ❌pic.twitter.com/SKgpH4GbnF — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 27, 2026

Esto hizo que el técnico Néstor Lorenzo cambiara por completo la planeación del partido y no solo eso, sino que empezara a hacer los cambios correspondientes para evitar lesiones o golpes que puedan afectar a los jugadores. Así que se hicieron los ocho cambios, dejando por fuera a Lucho Díaz y al capitán, James Rodríguez, para ver el rendimiento de los otros jugadores convocados.

Finalmente, el partido terminó con un resultado 2 – 1 El gran ganador fue Croacia así que para muchos, aún se tienen que trabajar en varios detalles para poder llegar al Mundial 2026 y ganar los encuentros deportivos. El próximo partido será el domingo contra Francia, en uno de los encuentros más esperados por los amantes del fútbol.