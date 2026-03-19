¿Cuáles serán los jugadores convocados por Néstor Lorenzo a los amistosos de la Selección Colombia?

Cada vez falta menos para que se dé inicio al Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 y, en esta oportunidad, hay gran expectativa por todo lo que será la actuación de la Selección Colombia. Sin embargo, por ahora no se conocen muchos detalles sobre todo lo que será la participación de la tricolor, que hasta el momento no reveló pistas de quiénes serán los convocados.

Sin embargo, el próximo 26 y 29 de marzo, el equipo nacional va a tener sus dos partidos preparatorios antes del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. En esta oportunidad, la selección va a enfrentar a Croacia y a Francia respectivamente, mostrando así un poco todo lo que será su juego en el torneo más importante en este deporte.

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La gran duda de todos los hinchas es sobre cuándo se va a dar a conocer la convocatoria oficial, teniendo en cuenta que ya faltan menos de 10 días para que se presente el primer partido. Además, los jugadores tendrán que viajar, pues estos encuentros deportivos se van a desarrollar en Estados Unidos.

¿Cuándo se va a conocer la convocatoria de la Selección Colombia?

Sebastián Vargas, periodista de Caracol Radio, dio a conocer que la convocatoria oficial de jugadores que van a vestir la camiseta tricolor en los próximos días se va a dar a conocer esta semana. Lo que quiere decir que antes del fin de semana del 20 de marzo, ya se van a revelar los nombres de los cracks que van a ir a este partido preparatorio.

Por ahora, no hay mucha información respecto a quiénes serán los llamados, pues aún están en duda nombres como el de James Rodríguez; desde noviembre del 2025 no jugaba y su gran debut en el Minnesota fue el pasado domingo 15 de marzo. El colombiano entró en el segundo tiempo, pero su equipo ya iba perdiendo con un marcado 5-0.

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Entre los otros jugadores que están sonando está Luis Díaz, quien viene siendo la gran estrella del Bayern Munich, como uno de los máximos goleadores de la Bundesliga. Daniel Muñoz, quien juega actualmente en el Crystal Palace, viene de una lesión, pero en los últimos meses se destacó en su equipo.

Bajo los tres palos hay una gran incógnita, respecto a si volverán a llamar a David Ospina, Kevin Mier y Álvaro Montero. Todos han estado jugando con la tricolor en ocasiones pasadas, pero podría existir una novedad.