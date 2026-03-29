Hora y dónde ver en VIVO Colombia vs. Francia HOY domingo ¿Mbappé y Luis Díaz en la titular?

La Selección Colombia ya está lista para volver a las canchas y disputar lo que sería el segundo amistoso de la fecha FIFA. En esta oportunidad, se van a enfrentar contra Francia, en un juego que promete, teniendo en cuenta que Luis Díaz, de la tricolor, se va a encontrar con Mbappé a tan solo unos días de que se juegue el partido de la Champions League.

Además, el panorama es un poco complejo para el seleccionado nacional, teniendo en cuenta que los hinchas no quedaron felices con su debut en el primer amistoso contra Croacia, en donde perdió 2-1. Pero, por otro lado, Francia se destacó en el campo de juego en el partido contra Brasil, en donde lograron quedarse con la victoria con un resultado de 2-1.

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Hora y dónde ver en VIVO Colombia vs. Francia

Antes de llegar al Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, Colombia tendrá que enfrentar un nuevo encuentro deportivo contra Francia. Este es uno de los amistosos más complejos que se va a jugar este fin de semana, teniendo en cuenta la calidad de los jugadores que hay en cada equipo.

Además, se espera que la tricolor pueda ganar el partido, para demostrar que tiene todo para llegar al Mundial y ganar los encuentros deportivos contra los clubes de Europa. Por eso, ya el cuerpo técnico está pensando en los cambios que haría para poder enfrentar al subcampeón del mundo y quedarse con el triunfo.

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El partido Colombia vs. Francia se va a jugar HOY domingo 29 de marzo del 2026 en Estados Unidos a las 2:00 p.m., hora Colombia. La transmisión en VIVO la podrá seguir por medio del Rock N’ Gol de Radioacktiva en todas nuestras redes sociales y también podrá ver el partido en el canal Caracol, que tiene los derechos para mostrar el encuentro.

Por ahora, no se conocen las alineaciones de los posibles jugadores que van a vestir la camiseta del seleccionado nacional, pero ya hay algunas sugerencias. Entre ellas, el cambio de arquero y la salida de James por Juanfer Quintero.