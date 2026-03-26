Alineación de Colombia y Croacia para el amistoso HOY: así quedaron definidas las plantillas

Colombia y Croacia protagonizarán un choque imperdible en muy pocas horas. El combinado ‘tricolor’ se prepara para un partido brillante en su preparación para el Mundial de 2026, en el que jugará contra un equipo de talla gigante.

Los croatas se medirán a los ‘cafeteros’ desde Maryland, Estados Unidos, donde se medirán estas dos nóminas brillantes, en las que resaltan varios talentos notables.

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Ambos combinados ya revelaron sus alineaciones para este partido, y aquí les hablamos sobre cuales son los elegidos para comenzar este cotejo.

Estas son las alineaciones para Colombia vs Croacia

Colombia y Croacia serán dos de las grandes protagonistas del Mundial de 2026. Ambos combinados jugarán esta importante competencia, y lucharán por la máxima corona del balompié internacional.

Croacia buscará mejorar su participación de 2022, cuando se convirtió en el tercer puesto de este torneo, tras derrotar a Marruecos por marcador de 2-1.

Por otro lado, Colombia llega a este torneo como uno de los favoritos a la corona, pero para ello primero deberá romper la brecha de cuartos de final, su mejor resultado en una Copa del Mundo hasta ahora.

Ambos combinados empiezan a calentar motores para esta competencia. Sin embargo, antes de esto se medirán en un amistoso imperdible en esta fecha FIFA.

Durante los últimos días, Néstor Lorenzo confeccionó una lista llena de talentos brillantes para representar la camiseta de la Selección Colombia. Del mismo modo, también ha perfilado su oncena para enfrentar este choque.

En los entrenamiento Lorenzo pudo observar a sus convocados en acción, y de hecho se empezó a manejar la posibilidad de que la alineación titular incluyera varias sorpresas como la inclusión de Álvaro Montero.

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Después de mucha especulación, finalmente ambos equipos formarán de la siguiente manera para este choque:

Hora y dónde ver el partido

Si desea disfrutar del choque entre Colombia y Croacia, les contamos que el inicio de este partido está pautado para las 6:30 p.m. de HOY jueves 26 de marzo.

La transmisión del partido puede ser disfrutada a través de Gol Caracol, y el Rock N’ Gol de Radioacktiva con más pasión y menos técnica.