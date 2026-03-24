Liga BetPlay Femenina 2026 tabla de posiciones HOY: Nacional y América ganaron ¿Quién lidera?

La Liga BetPlay Femenina 2026 vive grandes emociones durante este final de marzo. La icónica competencia del balompié colombiano continúa en su etapa de inicio, en la que ya dejó varias emociones brillantes.

Equipos de gran ímpetu han demostrado su deseo de vencer, y así arrebatar la corona que sostiene el Deportivo Cali, tras haber derrotado en 2025 al Independiente Santa Fe.

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Por el momento, tras 5 fechas transcurridas, varios equipos han picado en punta gracias a triunfos claves, y por ello, aquí les mostramos como marcha la tabla de posiciones a HOY 24 de marzo.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Femenina 2026

Durante este fin de semana se vivieron grandes emociones en el balompié femenino. La Liga BetPlay dejó choques brillantes, en los que destacaron varios equipos.

Por un lado, Atlético Nacional logró acercarse a la cima, luego de derrotar al Atlético Bucaramanga por 2-0, con tantos de Marian Sterling y Sofía García. Mientras que, por otro, el América de Cali se mantiene en la cima con un invicto que alargó tras vencer por 1-2 al Once Caldas.

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Estos dos choques fueron una demostración clara de la potencia de ambos clubes, aunque otros también se acercan con la ambición de posicionarse como favoritos para llevarse este torneo del balompié femenino.

Los resultados de la jornada 5 durante este fin de semana fueron:

Atlético Nacional 2-0 Atlético Bucaramanga

Once Caldas 1-2 América de Cali

Deportivo Pasto 0-0 Junior de Barranquilla

Inter de Palmira 1-1 Millonarios

Independiente Santa Fe 1-1 Deportivo Cali

Frente a estos resultados, la tabla de posiciones marcha de la siguiente manera en la Liga BetPlay Femenina 2026:

1- América de Cali – 15 puntos

2- Atlético Nacional – 12 puntos

3- Deportivo Cali – 11 puntos

4- Inter de Palmira – 11 puntos

5- Millonarios – 10 puntos

6- Independiente Santa Fe – 7 puntos

7- Independiente Medellín – 7 puntos

8- Junior de Barranquilla – 5 puntos

9- Llaneros – 4 puntos

10- Orsomarso – 4 puntos

11- Fortaleza – 4 puntos

12- Atlético Bucaramanga – 4 puntos

13- Internacional de Bogotá – 3 puntos

14- Real Santander – 2 puntos

15- Deportivo Pasto – 2 puntos

16- Once Caldas – 1 puntos

Los partidos restantes

Cabe aclarar que en la tabla de posiciones presentada quedan algunos equipos que no han disputado su choque correspondiente por la jornada 5.

Los encuentros por disputar son: