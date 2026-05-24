Festival tendrá a Linkin Park, Iron Maiden y Limp Bizkit en 2026: fechas, dónde y más detalles

El metal próximamente tendrá un festival imperdible para todos sus fanáticos en 2026. Varios géneros han podido disfrutar de este tipo de eventos de forma inolvidable, gracias a la forma en que ha logrado acumular bandas históricas.

Tanto en Colombia, como en el resto del mundo, grandes festivales se han convertido en tradición, y han dejado memorias absolutamente imborrables para los fanáticos del rock y el metal en todo el planeta.

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De hecho, próximamente habrá un festival que reunirá a bandas imperdibles como Linkin Park, Limp Bizkit y Iron Maiden en un solo escenario, y sino se lo quiere perder, aquí le contamos los detalles.

Festival tendrá a Linkin Park, Iron Maiden y Limp Bizkit en 2026

Sin lugar a dudas, Linkin Park, Iron Maiden y Limp Bizkit son nombres pesados de la industria del metal y el nu metal. Estas 3 bandas son capaces de encantar a miles de personas, y así lo han hecho tanto en estudios, como también en shows en vivo.

Cada uno de los shows de estas agrupaciones brillan gracias a su potencia y a sus capacidades para estremecer a los presentes alrededor del mundo.

Si usted no ha visto a ninguna de estas bandas, le contamos que pronto tendrá una oportunidad imperdible para disfrutar de las 3 en un solo evento.

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El Rock Am Ring, uno de los festivales más icónicos del mundo de la música presentará su edición 2026 con estas 3 agrupaciones, y con grandes bandas que también dirán presente en este evento imperdible.

Este es el cartel completo

Limp Bizkit

Linkin Park

Papa Roach

Architects

Architects Babymetal

The Hives

Trivium

Within Temptation

Ankor

Bush

Danko Jones

Don Broco

DRAIN

Loathe

Magnolia Park

Malevolence

Mastodon

Mehnersmoos

Slay Squad

The Butcher Sisters

The Funeral Portrait

The Plot In You

TX2

We Came As Romans

Bad Omens

Volbeat

Electric Callboy

Ice Nine Kills

Landmvrks

Marteria

Three Days Grace

Tom Morello

Anna Grey

Basement

Bilmuri

Bury Tomorrow

Dying Wish

Ecca Vandal

H-Blockx

High Vis

Letlive.

Max Grimm

Palaye Royale

Paleface Swiss

The Pretty Reckless

The Subways

Thornhill

Wargasm

Sabaton

Iron Maiden

The Offspring

A Perfect Circle

Alter Bridge

Finch

Hollywood Undead

Social Distortion

Bad Nerves

Black Veil Brides

Blood Incantation

Bloodywood

Boundaries

Breaking Benjamin

Catch Your Breath

Ego Kill Talent

Gatecreeper

Kublai Khan TX

Mouth Culture

President

Return to Dust

Set It Off

Sondaschule

TesseracT

The Story So Far

Este festival ocurrirá entre el 5, 6 y 7 de junio. Su ubicación será en Nürburgring, Alemania.