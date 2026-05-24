Festival tendrá a Linkin Park, Iron Maiden y Limp Bizkit en 2026: fechas, dónde y más detalles
Se prepara un festival de metal que reunirá a algunas de las mejores bandas en la historia de este género.
Se prepara un festival de metal que reunirá a algunas de las mejores bandas en la historia de este género.
El metal próximamente tendrá un festival imperdible para todos sus fanáticos en 2026. Varios géneros han podido disfrutar de este tipo de eventos de forma inolvidable, gracias a la forma en que ha logrado acumular bandas históricas.
Tanto en Colombia, como en el resto del mundo, grandes festivales se han convertido en tradición, y han dejado memorias absolutamente imborrables para los fanáticos del rock y el metal en todo el planeta.
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De hecho, próximamente habrá un festival que reunirá a bandas imperdibles como Linkin Park, Limp Bizkit y Iron Maiden en un solo escenario, y sino se lo quiere perder, aquí le contamos los detalles.
Sin lugar a dudas, Linkin Park, Iron Maiden y Limp Bizkit son nombres pesados de la industria del metal y el nu metal. Estas 3 bandas son capaces de encantar a miles de personas, y así lo han hecho tanto en estudios, como también en shows en vivo.
Cada uno de los shows de estas agrupaciones brillan gracias a su potencia y a sus capacidades para estremecer a los presentes alrededor del mundo.
Si usted no ha visto a ninguna de estas bandas, le contamos que pronto tendrá una oportunidad imperdible para disfrutar de las 3 en un solo evento.
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El Rock Am Ring, uno de los festivales más icónicos del mundo de la música presentará su edición 2026 con estas 3 agrupaciones, y con grandes bandas que también dirán presente en este evento imperdible.
Este festival ocurrirá entre el 5, 6 y 7 de junio. Su ubicación será en Nürburgring, Alemania.