Así puede saber si su pareja elimina conversaciones de WhatsApp: paso a paso explicado

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo y entre sus funciones, permite eliminar mensajes individuales o conversaciones completas. Esto ha llevado a muchos usuarios a preguntarse si es posible saber cuándo un chat ha sido borrado.

Si una persona elimina una conversación completa de WhatsApp, esta simplemente desaparecerá de la lista de chats de ese dispositivo. La aplicación no envía una notificación a la otra persona informando que el chat fue eliminado, ni existe una función oficial que permita comprobarlo desde otro teléfono.

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¿Cómo identificar si un chat fue eliminado?

Si tiene acceso autorizado al dispositivo donde estaba la conversación, puede notar que un chat ya no aparece en la lista principal de WhatsApp. Sin embargo, eso no significa necesariamente que haya sido eliminado, ya que también pudo haberse archivado. Para que funcione:

Abra WhatsApp. Desplácese hasta el final de la lista de conversaciones. Toque la opción “Archivados”, si aparece. Revise si el chat se encuentra allí.

Si la conversación no está archivada y tampoco aparece en la lista principal, es posible que haya sido eliminada del dispositivo.

¿Es posible recuperar una conversación eliminada?

WhatsApp solo permite recuperar conversaciones eliminadas si existe una copia de seguridad previa en Google Drive en Android o iCloud en iPhone. El usuario debe reinstalar la aplicación y restaurar el respaldo durante la configuración inicial.

Si no hay una copia de seguridad disponible, la aplicación no ofrece una forma oficial de recuperar los chats eliminados.

En internet existen aplicaciones que prometen recuperar conversaciones eliminadas o acceder a mensajes borrados. WhatsApp no recomienda su uso, ya que muchas solicitan permisos sensibles, pueden poner en riesgo la privacidad del usuario o incluso comprometer la seguridad de la cuenta.

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