La historia detrás de “Seven Nation Army”, el himno no oficial del fútbol mundial

Cuando The White Stripes lanzó “Seven Nation Army” en 2003 como parte del álbum Elephant. Nadie imaginaba que su riff de guitarra trascendería el mundo del rock para convertirse en una de las melodías más escuchadas en los estadios.

La canción, escrita por Jack White, fue un éxito comercial y de crítica, pero su vínculo con el fútbol surgió de forma espontánea, sin que la banda lo planeara.

La historia comenzó durante la Eurocopa de 2004. Aficionados del Club Brujas, en Bélgica, empezaron a cantar el riff de la canción en las tribunas. Poco tiempo después, seguidores de la selección de Italia lo adoptaron durante el torneo, especialmente tras la victoria sobre Francia en la final del Mundial de 2006.

El cántico se hizo cada vez más popular por su sencillez y porque podía ser coreado fácilmente por miles de personas al mismo tiempo. Desde entonces, comenzó a extenderse por otros países y competiciones.

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Un himno del fútbol sin ser una canción oficial

A diferencia de los himnos oficiales de la FIFA o de las canciones creadas para cada Mundial, “Seven Nation Army” nunca fue compuesta para el fútbol. Sin embargo, su popularidad hizo que fuera adoptada por aficionados de clubes y selecciones de todo el mundo.

Hoy es habitual escucharla en partidos de la Copa del Mundo, la Eurocopa, la Copa América, la UEFA Champions League y en diferentes ligas nacionales.

Más allá del fútbol

El impacto de “Seven Nation Army” también ha llegado a otros deportes como el rugby, el béisbol, el hockey sobre hielo y el fútbol americano. Su riff se ha convertido en una de las melodías más reconocibles en los eventos deportivos internacionales.

Incluso Jack White ha manifestado en varias ocasiones su satisfacción al ver cómo una canción nacida en un estudio de grabación terminó formando parte de la cultura popular en los estadios de todo el mundo.

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