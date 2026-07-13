Los futbolistas que son fanáticos del rock y pocos lo saben

La música forma parte de la rutina de muchos futbolistas antes de los partidos, durante los entrenamientos o en sus momentos de descanso. Aunque en los vestuarios suelen predominar otros géneros, algunos jugadores han demostrado que el rock ocupa un lugar especial en sus vidas.

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Petr Čech: el arquero que también toca la batería

El exportero de la República Checa Petr Čech es uno de los casos más conocidos. Desde que aún estaba en activo comenzó a publicar videos tocando la batería e interpretando canciones de bandas como Foo Fighters, Nirvana y Queen. Tras su retiro del fútbol ha continuado desarrollando esa faceta musical e incluso ha participado en presentaciones junto a músicos profesionales.

Daniel Agger y su pasión por el heavy metal

El ex defensor del Liverpool y de la selección de Dinamarca Daniel Agger nunca escondió su gusto por el heavy metal. Durante su carrera fue habitual verlo con camisetas de bandas del género y su imagen, marcada por numerosos tatuajes, estuvo ligada a esa cultura musical.

Slaven Bilić: del banquillo a la guitarra

Antes y después de convertirse en entrenador, Slaven Bilić ha mantenido una estrecha relación con el rock. El ex seleccionador de Croacia toca la guitarra y ha participado en proyectos musicales, llegando incluso a grabar canciones junto a una banda de rock en su país.

Sergio Ramos y los clásicos del rock

El español Sergio Ramos también ha manifestado en distintas ocasiones su gusto por el rock clásico. En entrevistas y publicaciones en redes sociales ha compartido canciones de bandas como AC/DC y Queen, artistas que hacen parte de la música que suele escuchar durante sus entrenamientos.

@elchiringuitotv 🤘🧑‍🎤 ¡COMO una ESTRELLA de ROCK! 🎤 Así fueron las primeras palabras a pie de campo de Sergio Ramos tras su debut con Rayados… 🏟️ "Mucha ilusión de volver a los terrenos de juego". Vía X: Rayados ♬ sonido original – El Chiringuito TV

El fútbol y el rock han mantenido una relación cercana durante décadas. Desde jugadores que aprenden a tocar un instrumento hasta quienes incluyen clásicos del rock en sus listas de reproducción, varios futbolistas han demostrado que su pasión por este género va mucho más allá de los estadios.

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