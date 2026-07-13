¿Qué selecciones salen a la cancha con canciones de AC/DC, Metallica o The White Stripes?

Antes del pitazo inicial, la música suele ser protagonista en los estadios alrededor del mundo. Entre los géneros que más se escuchan está el rock, con canciones que acompañan la salida de los equipos, animan a las tribunas o se convierten en himnos espontáneos para miles de aficionados.

Uno de los casos más conocidos es “Seven Nation Army”, de The White Stripes. El característico riff de la canción es entonado por aficionados de distintas selecciones y clubes alrededor del mundo, incluida Inglaterra, y con el paso de los años se ha convertido en uno de los cánticos más populares del fútbol internacional.

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AC/DC y la energía en los estadios

Canciones como “Thunderstruck” y “Back in Black”, de AC/DC, suelen sonar en la previa de partidos disputados en diferentes países para animar al público antes de la salida de los jugadores. Aunque no hacen parte del protocolo oficial de una selección específica, son temas frecuentes en la ambientación de grandes eventos deportivos.

Otro clásico que suele escucharse en escenarios deportivos es “Enter Sandman”, de Metallica. Su presencia no está vinculada oficialmente a una selección nacional, pero es una de las canciones elegidas por organizadores y estadios para acompañar la salida de los equipos o aumentar la emoción antes del inicio del partido.

El rock y el fútbol, una combinación que sigue vigente

Además de estas canciones, temas como “We Will Rock You” de Queen, “Song 2” de Blur y “Jump” de Van Halen también forman parte de la banda sonora de numerosos estadios alrededor del mundo.

Aunque cada selección tiene sus propias tradiciones, el rock continúa siendo uno de los géneros que más se escucha en los grandes eventos deportivos, demostrando que la pasión por la música y el fútbol suele encontrarse mucho antes de que empiece el partido.

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