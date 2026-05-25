Las canciones que muchos han dedicado sin saber que tiene un significado completamente diferente

Muchas personas cometen un error muy común y es que aseguran que las canciones por tener melodías dulces son temas románticos. Sin embargo, la realidad es otra. Algunos sencillos fueron adoptados con un sentido amoroso, pero detrás de ellas relatan de violencia, tragedias humanas o hasta muerte.

De hecho, hasta los propios artistas se sorprendieron por la interpretación que le quisieron dar los oyentes a lo largo de los años. Pero lo más impresionante es que las han dedicado y utilizado hasta en bodas, sin saber que esconden una historia muy cruda.

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Canciones que no son románticas y las dedican

Aunque parecen románticas, no lo son. Aquí le contamos la oscura historia de estas 4 canciones de rock para que no cometa el error en el que muchos ya cayeron.

‘Every Breath You Take’ – The Police

Este es uno de los temas más populares de la banda, el cual se tomó en un tiempo como un balada romántica. Sin embargo, el autor de la canción reveló que la letra habla del acoso y obsesión con su pareja Frances Tomelty, relatando el colpaso de su matrimonio.

‘Here Comes Your Man’ – Pixies

Detrás de su melodía pegadiza, había una letra inspirada en los alcohólicos y vagabundos que viajaban en trenes durante los terremotos de California.

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‘A Little Piece of Heaven’ – Avenged Sevenfold

Para muchos, este tema es una retorcida historia de amor gracias a sus armonías. Sin embargo, la realidad es que su letra habla de sesinatos y necrofilia, lo que suele ser muy perturbador.