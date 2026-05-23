Las 5 bandas de metal con más discos vendidos en la historia: son agrupaciones legendarias

El metal cuenta con una cantidad enorme de bandas absolutamente brillantes. Un número importante de agrupaciones han sido capaces de marcar época y demostrar su capacidad de estremecer a su público a pesar de canciones legendarias.

Varios grupos son capaces de lanzar himnos totalmente brillantes, y de hecho, muchos de estos se han convertido en éxitos absolutos, no solo de la música, sino también a nivel comercial.

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Muchos discos han llegado a romper récords e incluso convertirse en bestias enormes en materia de ventas, al punto de realzar el peso de sus autores dentro de la industria. Para demostrar el peso de algunos discos dentro del género, aquí les hablaremos sobre las 5 bandas con mayor cantidad de discos vendidos del metal.

Las 5 bandas de metal con más discos vendidos

Dentro de la historia del metal existen varios discos absolutamente brillantes. Una cantidad importante de álbumes han marcado época de manera sin igual dentro del género, al punto de acumular millones de copias vendidas.

En lo que se refiere al disco más vendido del metal, este récord le pertenece a Metallica, gracias a un álbum histórico como es el caso del ‘Black Album’. La cantidad de copias vendidas de este disco es de 30 millones.

Dentro de este ranking, el puesto número 1 es justamente para Metallica. Su disco más vendido es el ‘Black Album’, y la cantidad de copias vendidas que ha logrado durante su carrera sobrepasa los 180 millones.

El segundo lugar de las bandas de metal con mayor cantidad de ventas es para Linkin Park. La histórica banda de Mike Shinoda ha dominado, tanto con Chester Bennington, como con Emily Armstrong.

Su poderío le ha permitido conseguir más de 113 millones de copias vendidas, lo que le gana la segunda plaza del ranking, sobre todo gracias a éxitos como ‘Meteora’ o ‘Hybrid Theory’.

En tercer lugar destaca Iron Maiden. Este es uno de los grupos más brillantes del metal, y su fuerza la ha demostrado en discos inolvidables.

En total esta banda acumula más de 91 millones de copias vendidas, con las que ha demostrado un legado totalmente histórico.

La penúltima plaza es para Black Sabbath. Para muchos, la agrupación de Ozzy Osbourne fue la pionera del metal, y así también lo demuestra su cantidad de discos vendidos.

Este grupo tiene más de 82 millones de copias vendidas, con álbumes que son totalmente inuagalables en la historia.

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Por último, el quinto lugar le corresponde a Ozzy Osbourne en solitario. Este artista fue tan brillante que dice presente en la lista dos veces.

Osbourne acumula en solitario más de 55 millones de ventas, lo que lo resalta como una figura inigualable de este género.

Las 9 bandas top

El ranking completo se presenta de la siguiente manera:

1- Metallica – 180M

2- Linkin Park – 113M

3- Iron Maiden – 91M

4- Black Sabbath – 82M

5- Ozzy Osbourne – 55M

6- Korn – 48M

7- Judas Priest – 47M

8- Limp Bizkit – 41M

9- System of a Down – 39M