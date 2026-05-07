Documental de Iron Maiden ya disponible en Colombia; previo a show de la banda en octubre

La expectativa por el regreso de Iron Maiden a Colombia ya empezó a sentirse entre los seguidores del heavy metal. Antes de reencontrarse con el público colombiano en octubre, la agrupación británica llevará a las salas de cine el documental Iron Maiden: Burning Ambition, una producción que repasa la historia del grupo y profundiza en el fenómeno cultural que construyó durante cinco décadas de carrera.

La película llegó a los cines colombianos el 7 de mayo, en simultáneo con otros mercados internacionales, y servirá como antesala del esperado concierto que la banda ofrecerá el 11 de octubre en el recinto Vive Claro de Bogotá, como parte de la gira Run For Your Liver World Tour 2026. El espectáculo marcará una nueva visita de la agrupación al país y reforzará el vínculo que mantiene con el público colombiano desde hace casi dos décadas.

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Desde aquella primera presentación en Colombia, realizada hace 18 años, la banda consolidó una relación sólida con miles de fanáticos. Uno de sus conciertos más recordados ocurrió en el Parque Simón Bolívar, donde más de 50 mil asistentes corearon clásicos que hoy forman parte de la historia del rock mundial. Para esta nueva gira, la agrupación promete un repertorio cargado de éxitos emblemáticos y canciones que definieron generaciones enteras de seguidores del metal.

¿De qué trata el nuevo documental de Iron Maiden?

El documental, dirigido por Malcolm Venville y producido por Dominic Freeman, explora la evolución artística y personal de la banda desde sus primeros años hasta su consolidación como uno de los nombres más influyentes del género. La producción incluye entrevistas y testimonios de figuras reconocidas de la música y el cine, entre ellos Lars Ulrich, Chuck D y Javier Bardem.

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Además de imágenes inéditas, el proyecto incorpora material exclusivo de los archivos oficiales del grupo y recuerdos personales de integrantes actuales y antiguos. Esa cercanía permitió reconstruir momentos decisivos de la trayectoria de la banda fundada en 1975 por el bajista Steve Harris.

A lo largo de su carrera, Iron Maiden publicó 17 álbumes de estudio, 13 discos en vivo y 47 sencillos, cifras que superan los 100 millones de copias vendidas en el mundo. La agrupación también desarrolló uno de los símbolos más reconocibles del rock: Eddie the Head. El personaje, inspirado inicialmente en una máscara de papel maché y transformado después gracias al trabajo artístico de Derek Riggs, se convirtió en una pieza esencial de las portadas, conciertos y productos oficiales de la banda.

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