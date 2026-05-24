Caifanes envió emotivo mensaje a Alejandro Marcovich en su último show: emocionó a todo el público

Las últimas horas han sido sumamente emotivas para los fanáticos de Caifanes. La icónica banda mexicana ha afrontado la posible pérdida de uno de sus miembros más emblemáticos de los últimos años, por el delicado estado de salud que afronta Alejandro Marcovich.

Este músico marcó historia con la guitarra de Caifanes, por lo que, aunque su salida de la banda ocurrió hace más de 10 años, miles de fanáticos lo destacan como parte fundamental de la agrupación.

Parte de este cariño y apoyo se ha demostrado en redes sociales, luego de que se confirmara que el artista entró en estado de coma, luego de sufrir un derrame cerebral.

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De hecho, Caifanes se refirió al respecto, y en su último show le enviaron un mensaje de apoyo a este guitarrista, con el que emocionó a todos los presentes.

Caifanes envió emotivo mensaje a Alejandro Marcovich

Indudablemente, Caifanes es una de las bandas con mayor peso y jerarquía dentro del rock mexicano y latino. Miles de personas han vibrado al ritmo de sus éxitos, y de un estilo que ha marcado época.

Varios de sus integrantes son responsables de este éxito internacional. Sin embargo, uno de los más importantes ha sido Alejandro Marcovich.

El guitarrista de origen argentino pasó por la banda en 2 tramos que fueron claves, tanto en el siglo pasado como en el actual. El último de ellos tuvo lugar entre 2011 y 2014.

A pesar de que ya no forma parte de la agrupación, muchos lo recuerdan con cariño, incluso dentro del grupo. De hecho, la banda envió un emotivo mensaje al guitarrista por su estado de salud actual.

El pasado 23 de mayo, en medio de su presentación en León, México, Saúl Hernández, líder de la banda se tomó el micrófono para dedicar unas palabras a este guitarrista.

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“Quiero aprovechar en nombre de todo el grupo, mandarle un abrazo muy cariñoso con mucho amor, mucha luz y todo lo mejor para Alejandro Marcovich (…) Le deseamos con todo amor, de todo corazón pues que se recupere pronto” fueron las emotivas palabras.

#Música | En su más reciente presentación, Caifanes le deseó lo mejor a Alejandro Marcovich, quien fue guitarrista de la agrupación y que actualmente está en coma tras sufrir un derrame cerebral 🎶 pic.twitter.com/XFiEfMfmom — Luis Guillermo Digit (@luisgdigital) May 24, 2026

Esto, por supuesto emocionó a todos los presentes, quienes a pesar del pronóstico reservado, desean una pronta recuperación para el icónico exmiembro de esta legendaria banda latina.