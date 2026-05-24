¿Axl Rose está de paseo en Medellín? Fotos delatarían al cantante de Guns N’ Roses en Colombia

Axl Rose, es una de las mayores estrellas de Guns N’ Roses y el rock como género a nivel internacional. La voz de este artista se ha grabado en grandes éxitos que han llegado a ser himnos totalmente históricos para los fans del rock.

El artista ha viajado por varias partes del mundo en los últimos años, gracias a las giras que ha protagonizado con la banda de los revólver y las rosas en los últimos años.

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Sin embargo, actualmente esta estrella estaría en Colombia, tal y como habrían delatado unas fotografías publicadas en redes sociales, y aquí se lo contamos.

¿Axl Rose está de paseo en Medellín?

Para nadie es un secreto que las últimas visitas de Axl Rose a Colombia han sido históricas. Esta icónica leyenda ha estado en el país durante varias veces en los últimos años, gracias a presentaciones totalmente históricas.

La más reciente fue en 2025, cuando Guns N’ Roses presentó shows inolvidables tanto en Medellín como en Bogotá. Sin embargo, Axl Rose estaría de visita por la capital de Antioquia actualmente.

Este 24 de mayo, a través de redes sociales, Vanessa Santos, mujer que ha acompañado a Guns N’ Roses en varios viajes, realizó un post donde mostró varias partes de las calles de Medellín, y también a Axl en ellas.

“Medellín is always a good idea” escribió Santos en la publicación, donde se puede ver a Rose caminar por las calles de Colombia.

Esta joven es la hija de Beta Lebeis, quien ha sido la asistente de Axl Rose por varias décadas. Claramente esta publicación ha generado gran expectativa, e incluso, ha hecho que varios fanáticos teoricen respecto a la razón por la que Rose estaría en Medellín.

Aun así, cabe aclarar que se desconoce si estas fotografías efectivamente son actuales, o corresponden a la última visita de Rose a Colombia, que corresponde al mes de octubre en 2025.

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Por el momento, Rose disfrutaría de algunos días libres con Guns N’ Roses, antes de volver a presentarse con la banda con una gira que ha pasado por varios países en los últimos meses.

Se espera que el próximo mes de Guns N’ Roses sea el 4 de junio, cuando la icónica agrupación diga presente en Gliwice, Polonia.