Revelan las fechas oficiales de Rock al Parque 2026; así será la celebración de los 30 años

Rock al Parque es uno de los festivales de música más importantes que se realiza cada año en Bogotá, así que cientos de personas están a la expectativa de lo que será la celebración de los 30 años. Tal y como han revelado desde hace varias semanas, se espera que este sea un show por todo lo alto, que va a contar con la presencia de artistas nacionales e internacionales.

Hace unos días se dio a conocer parte de la programación de todo lo que será este importante evento, en donde no solo habrá presentaciones en el Parque Simón Bolívar, sino en otros escenarios históricos de la capital. Además, harán todo tipo de conversatorios respecto a todo lo que será el show, pero también recordar los mejores momentos a lo largo de los 30 años de show.

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¿Cuándo es Rock al Parque 2026 en Bogotá?

Ya todo está listo para lo que será la nueva versión de Rock al Parque 2026, en donde se espera la presencia de cientos de seguidores de este género que año tras año están a la espera de este espectáculo. En esta oportunidad, el festival nuevamente vuelve a las fechas de siempre, así que, contrario a lo que pasó en el 2025 cuando se hizo en junio, ahora tendrá un cambio radical.

A lo largo del 2026 se van a realizar varios eventos en la capital, dejando en alto a múltiples géneros. Pero uno de los más esperados y que se convirtió en una insignia de Bogotá, en donde siempre hay sonidos nuevos y bandas que sorprenden a todos.

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Rock al Parque 2026 se va a realizar en el Parque Simón Bolívar el próximo 10, 11 y 12 de octubre del 2026. Aunque por ahora no se conocen detalles sobre quiénes serían las bandas participantes a nivel internacional, sí se dice que serán tres días cargados de múltiples sorpresas.

De hecho, desde hace varios días, se abrió la convocatoria para que las bandas distritales pudieran empezar a participar para poder mostrar su talento en el escenario principal. Esto con el fin de promover a las bandas locales en estos importantes escenarios.