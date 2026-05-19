Festival de rock reúne a The Strokes y Twenty One Pilots en el mismo escenario; Fecha, lugar y precio

El 2026 es el año del rock y los buenos eventos musicales; en esta oportunidad llegan a los escenarios dos de las bandas más relevantes a nivel internacional, quienes quieren volver a recordar toda su historia en medio de un importante festival. Así se dio a conocer en días pasados, cuando cientos de personas quedaron al tanto de lo que sería el regreso de The Strokes, quienes han demostrado que esto será por todo lo alto.

Ahora, llega un nuevo festival que promete conquistar a todo el público de los amantes del rock con una oferta que nadie se esperaba. El festival de Corona quiere emocionar a todos sus fans con una nueva oferta de más de 60 presentaciones que dejan en alto a lo mejor del rock y el pop en el mundo.

Los artistas principales que se quieren quedar con todas las miradas serán Gorillaz, The Strokes y Twenty One Pilots, quienes no solo van a compartir escenario, sino van a demostrar que sus sonidos siguen más vigentes que nunca en un espacio que pocos esperaban. Serán tres días llenos de buena música en uno de los espacios más importantes, en donde cada año se abren las puertas para todo lo que es este importante festival.

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¿Cuándo, dónde y precio de las entradas para el Festival Corona Capital 2026 con The Strokes?

Tal y como cada año, el festival Corona Capital 2026 se va a realizar el próximo 20, 21 y 22 de noviembre del 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Este es uno de los eventos más esperados de rock cada año, donde en esta oportunidad sorprende con la presencia de bandas como The Strokes en su gran regreso a los escenarios.

Las entradas estarán disponibles por medio de la página web de TicketMaster, así que todos los interesados pueden comprar el combo de los tres días o simplemente uno, teniendo en cuenta que ya se conocen los horarios por días. La preventa oficial será el próximo 26 de mayo y en los próximos días se podrían conocer los precios oficiales del evento.

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El día viernes 20 de noviembre del 2026 será Gorillaz quienes van a estar a cargo de este importante festival y llegan al escenario junto a James Blake, The Kooks, Absolutely, entre otros artistas. Después, el sábado 21 de noviembre, todo va a estar a cargo de Twenty One Pilots, The Offspring, Dope Lemon, The Hellp, entre otros.

Finalmente, el domingo se dará el gran regreso de The Strokes en los escenarios, así que la banda quiere dar un show por todo. Ese mismo día, Good Kid, Johnny Mar y otros artistas serán los encargados de poder sorprender a todos sus seguidores con el cierre de este evento en su edición 2026.