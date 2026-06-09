Este es el porcentaje de posibilidades que tiene Colombia de ser campeona del Mundial 2026: según expertos

Colombia se prepara por todo lo alto para lo que será el Mundial de 2026. La expectativa por esta competencia es total, y miles de personas sueñan con poder ver a la ‘tricolor’ en esta gran justa del balompié.

El debut de los ‘cafeteros’ será el 17 de junio, cuando se midan a Uzbekistán. Sin embargo, desde ya los hinchas están en plenas cuentas, incluso del camino que tendría que superar Colombia para romper récords y ser campeona del mundo.

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De hecho, recientemente, Opta, una reconocida empresa de recopilación de estadisticas deportivas reveló el porcentaje de posibilidades que tiene Colombia para llegar a ser campeona del mundo, al igual que otros combinados.

¿Qué porcentaje de posibilidades de ser campeona tiene Colombia en el Mundial 2026?

Sin lugar a dudas, el nivel deportivo de la Selección Colombia demostrado sobre la cancha ha sido notable en los últimos años. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo sorprendió al ser subcampeón de la Copa América 2024.

Desde entonces ha atravesado varios altibajos, pero los fanáticos confían en poder ver nuevamente a la ‘tricolor’ con toda su artillería en la cancha como hace 2 años.

Para esto, deberá primero superar una fase de grupos que está compuesta por Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

Luego de esto, deberá superar a grandes potencias si desea llegar a la final. Aunque esto pueda resultar imposible, Opta reveló que existen posibilidades.

Esta reconocida empresa de estadística simuló 10.000 veces la Copa del Mundo de 2026, y a partir de esto, designó un porcentaje a cada selección, de acuerdo a la cantidad de veces que llegaron a ciertas rondas en estos escenarios hipotéticos.

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En estas simulaciones, Colombia logró llegar a la final en un 5% de ocasiones, pudo estar en semifinales en un 11,1%, y participar en cuartos de final en un 22%.

Finalmente, la ‘tricolor’ se coronó campeona en un 2,1% de las veces. En cuanto a los máximos favoritos a levantar este trofeo, el ranking de posibilidades se definió de la siguiente manera:

1- España – 16,1 %

2- Francia – 13 %

3- Inglaterra – 11,2 %

4- Argentina – 10,4 %

5- Portugal – 7 %

6- Brasil – 6,6 %

7- Alemania – 5,1 %

8- Paises Bajos – 3,6 %

9- Noruega – 3,5 %

10- Bélgica – 2,4 %

11- Colombia – 2,1 %

12- Marruecos – 1,9 %

13- Uruguay – 1,7 %

14- Suiza – 1,7 %

15- Croacia – 1,6 %

16- Ecuador – 1,4 %

17- Japón – 1,2 %

18- Estados Unidos – 1,2 %

19- Senegal – 1 %

20- México – 1 %

Sin lugar a dudas, la emoción por el Mundial 2026 es total, y cuando empiece a girar el balón, las estadísticas dejarán de importar, y la fanaticada vivirá las emociones con gran furor.