Revelan el árbitro que dirigirá el Colombia vs Ghana: tiene una polémica coincidencia con la ‘tricolor’

La emoción por el Colombia vs Ghana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 es total. Los hinchas del combinado ‘tricolor’ sueñan con poder volver a ver al equipo en este torneo, en la fase de los dieciseisavos de final.

Ambos equipos darán todo sobre la cancha, y aunque todavía falta un día para este encuentro, se reveló cual será el árbitro encargado de impartir justicia durante este cotejo.

Más noticias: La extraña profecia que se cumplió en la Copa Mundial de la FIFA 2026 más de veinte años después: ¿Casualidad o destino?

En este caso les contaremos exactamente de quien se trata, y como le ha ido con la selección de Colombia en su historial como árbitro.

¿Quién será el árbitro de Colombia vs Ghana?

Sin lugar a dudas, la emoción por el partido de Colombia en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es total. Miles de fanáticos de la ‘tricolor’ sueñan con finalmente poder volver a ver al combinado ‘cafetero’ luego de haber finalizado la fase de grupos.

Puntualmente, Colombia jugará frente a Ghana, quien fue uno de los mejores terceros del torneo, luego de jugar en una zona que compartieron con Inglaterra y Croacia.

El equipo colombiano sueña con poder demostrar su favoritismo en este torneo. Para ello, la ‘tricolor’ deberá superar un partido ante Ghana, que, según reveló la FIFA tendrá como árbitro a Clément Turpin.

Este árbitro francés es uno de los más reconocidos del balompié, y de hecho es árbitro FIFA desde 2010. Particularmente, Turpin nunca ha dirigido un partido de la selección mayor de Colombia.

Sin embargo, hay una curiosidad con la ‘tricolor’ y este partido puntual. La única vez que Turpin dirigió a un combinado de Colombia fue a la selección Sub-17 en 2017.

Esto fue precisamente durante la Copa Mundial de la FIFA de esta categoría, en la que Turpin dirigió justamente a Colombia en un partido frente a Ghana por la fase de grupos.

Más noticias: ¿Cuál es el mejor jugador de Ghana? El próximo rival de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Curiosamente este cruce ya se dio para el árbitro francés, y acabó con un marcador de 0-1 a favor del equipo africano.

Por supuesto que, esto ha generado gran revuelo y ha sorprendido a varios fanáticos, quienes esperan que este resultado no se repita.

El gran momento de este encuentro se dará este 3 de julio, cuando la ‘tricolor’ y Ghana choquen desde las 8:30 p.m.