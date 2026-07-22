Colombiano entre el 11 de decepciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026: no es James Rodríguez

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha presentado una cantidad importante de emociones durante el último mes. Esta competencia coronó a un nuevo campeón internacional, gracias a la victoria de España sobre Argentina.

Grandes futbolistas brillaron en este torneo, a pesar de haber quedado en el camino con sus combinados. Sin embargo, hay otros que quedaron a deber, y que no lograron dar el nivel esperado durante la competencia.

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De hecho, hace pocas horas, luego del cierre de este campeonato, Globo, un reconocido medio brasileño reveló un 11 de los jugadores decepción de esta competencia, con un colombiano incluido.

Colombiano entre el 11 de decepciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Colombia fue uno de los equipos protagonistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este seleccionado demostró un nivel resaltante, aunque se quedó en la fase de octavos de final, donde cayó ante Suiza.

Luego de un partido lleno de emociones ante los ‘helvéticos’, la ‘tricolor’ fue derrotada en penales, en una derrota que desiluionó a muchos fanáticos.

Aunque el nivel del combinado ‘cafetero’ fue destacado, hubo otros jugadores que quedaron a deber, sobre todo en el caso de figuras como Luis Díaz o James Rodríguez.

Los aficionados esperaban un mejor ‘performance’ por parte de estos jugadores, y de hecho, Globo incluyó a uno de estos en un 11 de decepciones del torneo.

El medio brasileño presentó la siguiente lista de jugadores:

Fernando Muslera (Uruguay)

Danilo (Brasil)

Kalidou Koulibaly (Senegal)

Piero Hincapié (Ecuador)

Casemiro (Brasil)

Vitinha (Portugal)

Federico Valverde (Uruguay)

Kevin De Bruyne (Bélgica)

Florian Wirtz (Alemania)

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Luis Díaz (Colombia)

Aunque buena parte de las criticas en redes sociales se centraron en James Rodríguez, quien ocupó este listado fue Luis Díaz.

🇨🇴❌¡COLOMBIANO DENTRO DE LOS ONCE PEORES DEL MUNDIAL!



🇨🇴 Luis Diaz, el jugador de la Selección Colombia, hace parte del XI con más baja calificación del mundial según @globo



📻💻#ElVbarCaracol Siempre en vivo, todos los días pic.twitter.com/piCqJ4PIX3 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) July 21, 2026

Sin lugar a dudas, los colombianos esperan un mejor nivel de esta estrella, quien ya ha demostrado su talento en varias ocasiones en el Bayern Munich. Por el momento, el foco a nivel de selecciones estará en las Eliminatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2030, y la Copa América de 2028.

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La ‘tricolor’ anhela llegar con buen nivel a estas competencias, para así poder conseguir logros y trofeos que llenen de orgullo a los fanáticos del fútbol en Colombia.