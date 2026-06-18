Así quedó el camarógrafo después del duro choque en el Uzbekistán vs Colombia: no pudo continuar

Luis Díaz fue una de las grandes protagonistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 durante el debut de Colombia ante Uzbekistán. El reconocido delantero brilló con un gol clave que rompió el empate a 1 en la segunda parte.

El ‘guajiro’ logró un gol de gran importancia. No obstante, en la primera parte también tuvo un momento de foco en el partido, a causa de un inesperado inconveniente durante el cotejo.

En medio de un ataque, Luis Díaz corrió a toda velocidad por la banda, y fue duramente cortada por Abdukodir Khusanov, defensa de Uzbekistán.

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Este duro lance de juego causó que ambos jugadores chocaran fuertemente ante un camarógrafo que estaba en la línea de banda. Esto preocupó a varios fanáticos, sobre todo por el duro golpe recibido por este trabajador, aquí les contamos como habría quedado.

Así quedó el camarógrafo luego del choque en Uzbekistán vs Colombia

Sin lugar a dudas, Luis Díaz es uno de los jugadores más rápidos del mundo. La potencia de este jugador es indudable, y justo así lo demostró en el choque ante Colombia y Uzbekistán.

Ambos combinados se midieron en la cancha, con varios momentos destacados. Uno de ellos tuvo como protagonista a Luis Díaz, y tuvo como principal perjudicado a un camarógrafo.

En medio de un ataque de la ‘tricolor’, Luis Díaz fue duramente frenado por un defensa uzbeko. La entrada de Abdukodir Khusanov causó que el delantero ‘cafetero’ saliera por el borde de la cancha y chocara con un camarógrafo.

Este defensa atropelló al hombre de la cámara, quien grabó este duro impacto que se hizo rápidamente viral en redes sociales.

🚑📷 Lesionaron al camarógrafo!! Khusanov bajó a Luis Díaz y en el camino se llevó puesto al cámara, que terminó en el piso y tuvo que ser atendido pic.twitter.com/QNDleUzzip — POTRERO • Resultados en vivo (@potrero_app) June 18, 2026

Ante este hecho, muchos fanáticos tuvieron curiosidad respecto a como continuó la escena para el camarógrafo. Justamente algunos hinchas grabaron esto desde la grada, y mostraron como quedó el trabajador.

Como fruto de choque, el camarógrafo no pudo continuar. De hecho, este hombre tuvo que ser sacado del estadio en ambulancia.

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Por el momento no se conoce la identidad de este trabajador. Sin embargo, los fanáticos están atentos para poder saber si este hombre sufrió alguna lesión adicional.