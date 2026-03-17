Este es el mejor gol de Cristiano Ronaldo según la FIFA: el video que sigue siendo histórico

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. Esta leyenda portuguesa ha enamorado a toda una generación, gracias a su talento, y su icónica rivalidad protagonizada junto a Lionel Messi.

Gracias a su potencia física, y su olfato goleador, ‘CR7’ se ha convertido en el máximo anotador en la historia del balompié, con cifras absolutamente astronómicas.

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Sin embargo, hay un gol en particular que destaca dentro de su carrera, gracias a una distinción entregada por la FIFA. Por ello, aquí les mostramos de cual se trata.

El mejor gol en la carrera de Cristiano Ronaldo, según la FIFA

Cristiano Ronaldo ha brillado de gran manera en su trayectoria. El portugués ha destacado con partidos inolvidables en clubes de la talla de Manchester United, Real Madrid y Juventus.

‘CR7’ se ha convertido en el ídolo de toda una generación a partir de anotaciones de todo tipo. Con su pierna derecha, con la izquierda, de chilena, de cabeza o de tiro libre.

El portugués tiene cientos de goles, con los cuales ha puesto a celebrar al mundo del fútbol. Sin embargo, hay uno en particular que también le sirvió al astro para recibir un premio por parte de la FIFA.

A pesar de su amplia cantidad de goles, Ronaldo solo ha ganado un premio Puskas. Esta icónica distinción es entregada al mejor gol del año.

El luso acabó ganador de este premio en 2008-09, gracias a un tanto anotado en los cuartos de final de la Champions League de aquella temporada, cuando militaba en el Manchester United y enfrentó al Porto.

Dicha anotación destacó luego de que Cristiano Ronaldo pateara un tiro seco desde una distancia enorme. El portugués puso potencia sobre el balón desde casi la mitad de la cancha, y acabó por anotar un gol inolvidable.

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Esta ha sido la única vez que ‘CR7’ logró recibir esta distinción, aunque, cabe recordar que también fue finalista en la 2017-18, gracias a su gol de chilena a la Juventus, también en cuartos de final de la Champions League.

En aquella edición el ganador fue Mohamed Salah, del Liverpool, gracias a un tanto anotado frente al Everton en la Premier League, en una votación sumamente reñida en el mundo del balompié.