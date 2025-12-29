¿Cristiano Ronaldo o Messi? Este fue el mayor goleador del 2025 que hizo historia en el fútbol

Messi y Cristiano Ronaldo son considerados los mejores jugadores del fútbol en la actualidad, por lo que a lo largo de su vida se han destacado por todas sus jugadas que han ayudado a sus clubs a llegar al punto más alto. Actualmente, los dos están muy cerca de llegar al fin de su carrera en las canchas, por lo que hay quienes siguen de cerca el avance que van teniendo en sus carreras.

Los dos jugadores lideran en la actualidad el listado de los mejores jugadores del mundo con un gran número de goles anotados a lo largo de su carrera. Pese a eso, hay uno que se destaca un poco más que el otro, logrando la primera posición y generando gran polémica entre sus seguidores, quienes siguen con el debate de quién se debería quedar en la primera posición.

¿Cristiano o Messi? El jugador con mayor número de goles en el 2025

Messi tiene actualmente 38 años, por lo que se posiciona como uno de los mejores jugadores de fútbol y uno de los mejores pagos en el Inter de Miami, equipo en donde ya sumó en total 46 goles y varias asistencias.

En el caso de Ronaldo, el delantero tiene 40 años, pero es considerado uno de los mejores, por lo que, pese a estar cerca de su retiro. En el 2025 con el Al-Nassr y con Portugal ya sumó en total 40 goles.

Lo que quiere decir que Cristiano Ronaldo fue superado por Messi, pero también por otros jugadores como Victor Osimhen del Galatasaray, Vangelis Pavlidis del Benfica. Pero también, quedando empatado con Jorge Rivera de Metropolitan PR, Bissoli de Burriram United, quienes tienen 40 y 39 respectivamente.

La gran sorpresa del 2025 es que el jugador que se logró quedar con la primera posición fue Kylian Mbappé, el jugador del Real Madrid que ya superó los 66 goles, convirtiéndose en la gran estrella del año y el goleador. Esto seguido de cerca por Harry Kane del Bayern Múnich, quien tiene en total 60 goles, pero se destaca en la cancha por sus asistencias que han terminado en gol.

Aún quedan algunos encuentros antes de que termine el 2025, en especial en el caso de Cristiano Ronaldo, quien va a jugar el próximo 30 de diciembre del 2025 con la camiseta del Al-Nassr contra Al-Ettifaq a las 12:30 p.m.