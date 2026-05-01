La ciencia reveló cuál es la canción de rock que le llenará de energía en segundos; dura cuatro minutos

El rock es uno de los géneros más populares en la actualidad; hay cientos de canciones que, con el paso de los años, se han ido posicionando entre las más reconocidas. Pero no solo por todo lo que hay detrás, sino por lo que puede producir en tu cuerpo en tan solo segundos.

Hace unos días, investigadores expertos de la Universidad de California dieron a conocer los resultados de un estudio donde querían conocer cuál es la canción más energética de la historia. El resultado, sin duda, sorprendió a todos los fans del género, quienes sintieron que este sí era el sencillo más especial del rock, en donde la energía siempre está presente.

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¿Cuál es la canción de rock que te llena de energía según la ciencia?

El rock no solo se caracteriza por tener tonos fuertes, sino otros que pueden ser un poco liberadores; tiene varios sonidos que están cargados de energía, esto teniendo en cuenta el manejo que le dan a la batería y a los riffs de guitarra eléctrica que conquistan a los fans.

Después de una larga investigación, el Departamento de Psicología de la Universidad de California, Berkeley, dio a conocer en un estudio cuál es la canción que más libera energía en la historia. Esto teniendo en cuenta las reacciones de aproximadamente 1.011 personas de Estados Unidos, quienes lograron conocer cuál es el mejor éxito.

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El resultado fue claro: la cuenta descubrió que la canción que produce más energía es ‘Rock the Casbah’ de The Clash; hace parte del álbum Combat Rock, que se lanzó en 1982 y sin duda es uno de los éxitos más populares de la banda. Desde su lanzamiento, en varias oportunidades hizo parte del TOP10 entre las más escuchadas en Norteamérica.

Sin duda, es una canción fuerte, en donde tiene varios destellos que de inmediato la ayudan a emanar energía entre los que la están escuchando. Por eso, aun en la actualidad, sigue teniendo gran afluencia, entre los que dicen que la letra, los sonidos y el ritmo son el complemento ideal para poder conocer el rock y salirse un poco de todos los tonos tradicionales.