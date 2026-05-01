La canción de The Beatles que fue censurada en Estados Unidos ¿Por qué?

El rock llegó hace varios años a diferentes países de Europa y Norteamérica, en donde sin duda se convirtió en uno de los géneros más polémicos, en donde se hablaba de múltiples temas sociales que los gobiernos no querían tocar. Pero eso no es todo, sino que con unos sonidos un poco más fuertes, como los de The Beatles, protestaban por todo lo que para los artistas era injusto en ese momento.

Una de las bandas más legendarias en la historia del rock fueron The Beatles, quienes sin duda sacaron varias canciones que no fueron del agrado de todos. De hecho, la banda logró en 1964 causar sensación en Norteamérica, al llegar al aeropuerto para ser recibidos por cientos de fans y un gobierno que no estaba tan de acuerdo con sus canciones.

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Esta visita de la banda marcó el inicio de lo que sería una censura para algunas de sus canciones, en especial aquellas que muchos consideran “revolucionarias” y controversiales. Todo esto, al punto que fueron prohibidas en muchas estaciones de radio que son muy populares y que en ese entonces consideraron que todos estos temas eran algo inapropiados.

La canción de The Beatles que fue prohibida en Estados Unidos

Uno de los sencillos más populares de la banda fue “Lucy in the Sky with Diamonds”; estuvo incluida en “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” y, para algunas personas en Estados Unidos, la letra presuntamente hacía referencia al consumo de sustancias psicoactivas.

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Incluso, algunos hablan sobre todo lo que podría tocar en relación a todo lo que era el consumo de LSD, así que las estaciones de radio decidieron sacar este sencillo de sus listas de reproducciones. Tanto fue el escándalo, que John Lennon tomó la decisión de aclarar todo lo que en realidad había inspirado esta canción, dejando de lado todos los mensajes negativos.

En múltiples entrevistas, mencionó que este sencillo fue inspirado en un dibujo de su hijo Julian. De hecho, aseguró que cuando vio esto, se inspiró y decidió dedicarle una canción, teniendo en cuenta lo importante que él era para el cantante.