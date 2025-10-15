¡Histórico! Cristian Ronaldo se convirtió en el máximo goleador de las eliminatorias mundialistas

¡Cristiano Ronaldo lo volvió a hacer! El portugués ha escrito una nueva página en la historia del fútbol al convertirse en el máximo goleador de las eliminatorias mundialistas. Con este nuevo logro, CR7 no solo amplía su llegada como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, sino que también reafirma su insaciable hambre de gol a sus 40 años.

Una marca que parecía inalcanzable, hoy lleva su nombre. Sin duda alguna, el futbolista está cerrando con broche de oro una carrera que quedará para la historia de la élite del deporte. Pero ahora, la verdadera pregunta es: ¿cuántos goles ha sumado Cristiano y a quién superó?

Cristian Ronaldo máximo goleador de las eliminatorias mundialistas

El portugués Cristiano Ronaldo se convirtió este martes 14 de octubre en el máximo goleador histórico de las eliminatorias mundialistas tras firmar un doblete ante Hungría y alcanzar los 40 tantos para superar al guatemalteco Carlos “Pescadito” Ruiz. El exfutbolista consiguió su gol número 39 en 2016 y, desde entonces, nadie lo había podido superar.

El atacante luso remontó en la primera parte el tanto del conjunto magiar con dos tantos en los minutos 22 y 48. El primero, tras un centro de Semedo al segundo palo que remató a placer; y el segundo, de volea después de una asistencia de Nuno Mendes desde la banda izquierda.

Cristiano deja atrás a Carlos “Pescadito” Ruiz, que marcó 39 goles con Guatemala en las eliminatorias mundialistas y a Lionel Messi, que de momento acumula 36 dianas en las fases de clasificación. Además, con sus dos últimos goles, el delantero portugués suma 947 en toda su carrera y se aproxima partido a partido a los 1.000 tantos.

Al veterano le quedan 2 partidos de eliminatorias, uno contra Irlanda de visitante y contra Armenia como local. Allí, Cristiano podría sumar más tantos y dejar el récord aún más alto. Cabe resaltar que, a la fecha, Portugal no está clasificado y, buscará asegurar su cupo en el próximo encuentro.

*Con información de EFE