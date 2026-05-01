Programación completa de la última fecha de la Liga BetPlay 2026-1 este fin de semana; será definitiva

Se acabó la espera y es que, después de más de cuatro meses en donde todos los equipos se enfrentaron entre sí, llegó el momento definitivo en donde se va a jugar la última fecha de la Liga BetPlay para conocer a los clasificados finales. En esta oportunidad, hay gran expectativa por todo lo que serán estos partidos, pues hay muchos que, sin duda, serán definitivos, mientras que otros siguen sumando puntos al estar en los primeros puestos.

Este fin de semana estará cargado de partidos en el fútbol profesional colombiano, por eso le presentamos la programación completa de juegos que se van a realizar, la hora exacta y dónde los podrá ver en VIVO sin problema.

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Programación oficial de la última fecha de la Liga BetPlay 2026-1

Tenga en cuenta que el último partido de los equipos que aún tienen la oportunidad de clasificar a los ocho se va a jugar en simultáneo, es decir, que todos serán el domingo a las 3:30 p.m. Por eso, aún no se conoce cómo se va a manejar la transmisión en este caso y cuáles serán los canales oficiales para cada encuentro de la última fecha de la Liga BetPlay.

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viernes 1 de mayo del 2026

Once Caldas vs. Atlético Nacional a las 6:00 p.m. por WinSports+

Sábado 2 de mayo del 2026

Boyacá Chico vs. Llaneros a las 2:00 p.m. por WinSports+

Jaguares vs. Cúcuta a las 4:00 p.m. por WinSports+

Domingo 3 de mayo del 2026

Alianza vs. Millonarios a las 3:30 p.m.

Tolima vs. Deportivo Cali a las 3:30 p.m.

Fortaleza vs. Bucaramanga a las 3:30 p.m.

Independiente Medellín vs. Águilas Doradas a las 3:30 p.m.

Santa Fe vs. Inter de Bogotá a las 3:30 p.m.

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Todos estos partidos no tienen aún un canal oficial de transmisión, así que se espera que unos vayan por el canal oficial de canal por suscripción WinSports +, mientras que otros pueden ir por Win y los demás se repartirían en otros canales de televisión abierta.

América de Cali vs. Pereira a las 5:45 p.m. por WinSports+

Junior de Barranquilla vs. Pasto a las 5:45 p.m. por WinSports