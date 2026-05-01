Alcaldía anuncio nueva oferta GRATIS de cursos de sistemas en Bogota; así puede aplicar

Ya se dio inicio al nuevo mes de mayo y la alcaldía de Bogotá ya dio a conocer cuál será su oferta de cursos 100% GRATIS de sistemas que va a tener disponibles en este nuevo periodo de tiempo. Se trata de diferentes talleres para aprender en casa sobre múltiples temas de interés que podrían ayudar a mejorar tu hoja de vida y entrar al mercado laboral.

El Instituto para la Economía Social (IPES) dio a conocer la nueva oferta académica que va a tener en este mes y a la cual se pueden inscribir todos los problemas sin tener que pagar nada. En esta oportunidad, hay un curso en donde podrás desarrollar todas tus habilidades y aprender todo lo relacionado con los conocimientos básicos de sistemas.

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Alcaldía abrió curso GRATIS de sistemas en Bogotá

Según dio a conocer la entidad por medio de sus redes sociales, en este nuevo mes, quieren presentar algo completamente nuevo que ayude a las personas a mejorar sus habilidades en diferentes escenarios que podrían enfrentar en el trabajo. Además, también están enfocados en los pequeños emprendedores, quienes podrían empezar a mejorar sus ingresos por medio de la digitalización de sus negocios.

En esta oportunidad, el curso de sistemas es sobre toda la formación básica sobre la digitalización de su negocio, así pueden adquirir nuevas habilidades claves que los ayudarán a aumentar sus ventas. Así que va a tener mucha práctica, lo que hace que estos programas se dicten de forma presencial.

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Los puntos de atención para poder acceder a este curso gratuito serán en la Plaza Distrital de Mercado 20 de Julio, en la Plaza Distrital de Mercado 12 de Octubre, el Punto Vive Digital Veracruz en La Candelaria y el Complejo Sur del SENA.

Teniendo en cuenta que hay varios puntos en múltiples puntos de la ciudad, el programa busca que todas las personas, sin importar la localidad, puedan acceder sin problema. Además, todo el proceso de inscripción a esta oferta académica se puede hacer por medio de la página web del IPES, en donde deberá llenar un formulario, en donde le darán a conocer todo el proceso a seguir para empezar las clases.