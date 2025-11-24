VIDEO: Cristiano Ronaldo recordó su juventud con un increíble gol de chilena con el Al-Nassr

Cristiano Ronaldo, uno de los grandes goleadores del fútbol mundial no se cansa de hacer historia. El legendario anotador portugués ha conseguido una cantidad enorme de tantos, y récords brillantes tanto en Europa como en Arabia Saudita.

El delantero portugués ha conseguido una cantidad enorme de fanáticos, tanto en sus anteriores clubes como en el mundo del fútbol en general, gracias a varios tantos icónicos e imperdibles.

Más noticias: ¡Histórico! Cristian Ronaldo se convirtió en el máximo goleador de las eliminatorias mundialistas

De hecho, este pasado 23 de noviembre se dio otro gol que quedará para la historia, especialmente por un acrobático gol que consiguió con la camiseta del Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo recordó su juventud con gol de chilena

El Al-Nassr ha comenzado con gran pie en la Saudi Pro League. Gracias a varios tantos positivos, el equipo de Cristiano Ronaldo y Sadio Mané se ha posicionado como líder con 9 victorias en 9 partidos distintos.

Durante el pasado 23 de noviembre, el Al-Nassr disputó un nuevo encuentro ante el Al-Khaleej. El combinado de ‘CR7’ logró vencer por 4-1.

La actuación de este club fue sumamente positivo. Sin embargo, el histórico ariete portugués resaltó por encima de los demás, gracias a una impresionante tanto anotado de chilena.

Cristiano Ronaldo recordó su juventud, y logró golpear un centro lateral que llegaba por vía aérea, y mandó a guardar el balón ante el intento fallido de detenerlo por parte del arquero.

Más noticias: Esta es la tabla de los mayores goleadores del mundo ¿Messi alcanzó a Cristiano Ronaldo?

Para muchos este gol recordó al icónico tanto del ‘Bicho’ en Champions League con el Real Madrid ante la Juventus, donde anotó una de las chilenas más legendarias de este importante torneo europeo.

Atención a este pedazo de gol que hizo Cristiano Ronaldo 🇵🇹🤯



Como en sus mejores épocas. El pibe de 40.pic.twitter.com/y2gwehEohE — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 23, 2025

De esta manera, Ronaldo sigue demostrando sus capacidades, a pesar de tener ya 40 años, y estar en la fase final de su carrera, donde confía en cosechar más títulos, tanto con el Al-Nassr, como con la selección de Portugal.

Por el momento, el luso se enfoca en darle éxito a su club, aunque también empieza a mirar hacia el que podría ser su último torneo oficial con la selección de Portugal, como lo es el próximo Mundial de 2026 en México, Canadá y Estados Unidos.