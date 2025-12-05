Luis Díaz está entre los mejores 100 jugadores que van al Mundial 2026; por encima de Cristiano Ronaldo

Este ranking, publicado el pasado 3 de diciembre, desató un intenso debate entre los fanáticos del deporte. Aunque las posiciones de Messi y Cristiano Ronaldo fueron de las más comentadas, la presencia de un colombiano en la lista despertó un gran entusiasmo en el país.

Luis Díaz entre los mejores 100 jugadores que van al Mundial 2026

‘The Athletic’ tuvo en cuenta diferentes factores para lanzar el ranking. El primero fue la forma actual de los jugadores, teniendo en cuenta los datos registrados en la aplicación Fotmob; el segundo, rendimiento histórico en la selección; importancia en cada equipo y la clasificiación en el videojuego FC26.

La gran sorpresa fue la destacada posición que consiguió el delantero colombiano, pues logró hasta superar a Cristiano Ronaldo. El guajiro alcanzó el puesto número 15, mientras que el portugués el 25.

El top 3 estuvo liderado por Kylian Mbappé, seguido está Erling Halaad y el joven estrella Lamine Yamal. Lionel Messi por su parte ocupó la octava posición, superando también a Ronaldo.

Los mejores 100 jugadores que van al Mundial 2026