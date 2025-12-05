Luis Díaz está entre los mejores 100 jugadores que van al Mundial 2026; por encima de Cristiano Ronaldo

Este ranking, publicado el pasado 3 de diciembre, desató un intenso debate entre los fanáticos del deporte. Aunque las posiciones de Messi y Cristiano Ronaldo fueron de las más comentadas, la presencia de un colombiano en la lista despertó un gran entusiasmo en el país.
Luis Díaz entre los mejores 100 jugadores que van al Mundial 2026
‘The Athletic’ tuvo en cuenta diferentes factores para lanzar el ranking. El primero fue la forma actual de los jugadores, teniendo en cuenta los datos registrados en la aplicación Fotmob; el segundo, rendimiento histórico en la selección; importancia en cada equipo y la clasificiación en el videojuego FC26.
La gran sorpresa fue la destacada posición que consiguió el delantero colombiano, pues logró hasta superar a Cristiano Ronaldo. El guajiro alcanzó el puesto número 15, mientras que el portugués el 25.
El top 3 estuvo liderado por Kylian Mbappé, seguido está Erling Halaad y el joven estrella Lamine Yamal. Lionel Messi por su parte ocupó la octava posición, superando también a Ronaldo.
Los mejores 100 jugadores que van al Mundial 2026
- Kylian Mbappé (Delantero – Francia)
- Erling Halaad (Delantero – Noruega)
- Lamine Yamal (Delantero – España)
- Harry Kane (Delantero – Inglaterra)
- Pedri (Volante – España)
- Jude Bellingham (Volante – Inglaterra)
- Vinicius Junior (Delantero – Brasil)
- Lionel Messi (Delantero – Argentina)
- Kevin De Bruyne (Volante – Bélgica)
- Gianluigi Donnarumma (Portero – Italia)
- Virgil van Dijk (Defensor – Países Bajos)
- Rodri (Volante – España)
- Vithinha (Volante – Portugal)
- Raphina (Delantero – Brasil)
- Luis Díaz (Delantero – Colombia)
- Bukayo Saka (Delantero – Inglaterra)
- Robert Lewadonwski (Delantero – Polonia)
- Declan Rice (Volante – Inglaterra)
- Mohamed Salah (Delantero – Egipto)
- Ousmane Dembéle (Delantero – Francia)
- Moisés Caicedo (Volante – Ecuador)
- Achrak Hakimi (Defensa – Marruecos)
- Gabriel (Defensa – Brasil)
- Michael Olise (Delantero – Francia)
- Cristiano Ronaldo (Delantero – Portugal)
- Thibaut Courtois (Portero – Bélgica)
- Federico Valverde (Volante – Uruguay)
- Joshua Kimkich (Volante – Alemania)
- Bruno Fernandes (Volante – Portugal)
- Arda Güler (Volante – Turquía)
- Alessandro Bastoni (Defensor – Italia)
- Julián Álvarez (Delantero – Turquía)
- Luka Modric (Volante – Croacia)
- Jamal Musiala (Delantero – Alemania)
- Nuno Mendes (Defensor – Portugal)
- Frenkie de Jong (Volante – Países Bajos)
- Heung-min Son (Delantero – Corea del Sur)
- Sadio Mané (Delantero – Senegal)
- Christian Pulisic (Delantero – Estados Unidos)
- Granit Xhaka (Volante – Suiza)
- William Saliba (Defensor – Francia)
- Alisson (Portero – Brasil)
- Alphonso Davies (Defensor – Canadá)
- João Neves (Volante – Portugal)
- Bruno Guimarães (Volante – Brasil)
- Florian Wirtz (Volante – Alemania)
- Lautaro Martínez (Delantero – Argentina)
- Alexis Mac Allister (Volante – Argentina)
- Rubén Dias (Defensor – Portugal)
- Antonio Rudiger (Defensor – Alemania)
- Medhi Taremi (Delantero – Irán)
- Cody Gakpo (Delantero – Países Bajos)
- Martin Odegaard (Volante – Noruega)
- Enzo Fernández (Volante – Noruega)
- Jeremy Doku (Delantero – Bélgica)
- Joško Gvardiol (Defensor – Croacia)
- Ryan Gravenberch (Volante – Países Baios)
- William Pacho (Defensor – Ecuador)
- Marquinhos (Defensor – Brasil)
- Trent Alexander-Arnold (Defensor – Inglaterra)
- Jules Koundé (Defensor – Francia)
- Mike Maignan (Portero – Francia)
- Nicolo Barella (Volante – Italia)
- Riyad Mahrez (Delantero – Argelia)
- Emiliano Martínez (Portero – Argentina)
- Desire Doué (Delantero – Francia)
- Bradley Barcola (Delantero – Francia)
- Scott McTominay (Volante – Escocia)
- Cole Palmer (Volante – Inglaterra)
- Phil Foden (Volante – Inglaterra)
- Mohammed Kudus (Delantero – Ghana)
- Nico Williams (Delantero – España)
- Aurelién Tchouameni (Volante – Francia)
- Kai Havertz (Delantero – Alemania)
- Marcus Thuram (Delantero – España)
- Gavi (Volante – España)
- Dani Olmo (Delantero – España)
- Omar Marmoush (Delantero – Egipto)
- Sandro Tonali (Volante – Italia)
- Tijjnai Reijnders (Volante – Países Bajos)
- Antoine Semenyo (Delantero – Ghana)
- Ousmane Diomandé (Defensor – Costa de Marfil)
- Brahim Díaz (Delantero – Marruecos)
- Xavi Simons (Volante – Países Bajos)
- Rafael Leão (Delantero – Portugal)
- Abdukodir Khusanov (Defensor – Uzbekistán)
- Martín Zubimendi (Volante – España)
- Eduardo Camavinga (Volante – Francia)
- Pau Cubarsí (Defensor – España)
- Marc-André ter Stegen (Portero – Alemania)
- Nicolas Jackson (Delantero – Senegal)
- Estêvão (Delantero – Brasil)
- Rodrygo (Delantero – Brasil)
- Hugo Ekitike (Delantero – Francia)
- Aleksandar Pavlović (Volante – Alemania)
- Dean Huijsen (Defensor – España)
- Gilberto Mora (Volante – México)
- Kaoru Mitoma (Delantero – Japón)
- Matheus Cunha (Delantero – Brasil)
- Takefusa Kubo (Delantero – Japón)