Este es el anime más popular del momento en Crunchyroll: tiene apenas 11 episodios

El anime sigue su crecimiento de manera notable en los últimos años. Esta icónica industria ha encantado a miles de personas en el mundo, a partir de producciones brillantes que han apalancado el amor de sus fans a niveles insospechados.

Varias entregas se han convertido en tendencia a nivel internacional, tanto en redes, como en plataformas de talla mundial como lo son Netflix, o Crunchyroll, especializada en este universo.

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De hecho, en este caso nos centraremos en esta última para hablarles del que es el anime del momento en esta plataforma, gracias a su brillo en apenas 11 capítulos.

Este es el anime del momento en Crunchyroll

Indudablemente, el anime es el principal protagonista en Crunchyroll. Esta icónica plataforma posee varias entregas que han encantado a miles de personas alrededor del mundo.

Un claro ejemplo de esto es, por supuesto, ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’, uno de los animes más brillantes del mundo. Sin embargo, en el último tiempo también han resaltado nuevos lanzamientos que han gozado de un éxito inigualable.

Justamente, en la actualidad existe un gran lanzamiento que encanta a los fanáticos, y que se ha convertido en uno de los más populares de Crunchyroll.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Oshi no Ko’. Esta producción ha contado con una popularidad notable en los últimos años, gracias a una trama de renacimiento protagonizado por Gorou Amamiya.

Esta creación de Aka Akasaka ha encantado a miles de personajes, sobre todo desde su lanzamiento inicial en el 2020.

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Actualmente, ‘Oshi no Ko’ presentó el gran cierre de su temporada número 3, por lo que los fanáticos han demostrado gran furor por estos capítulos que marcaron el cierre a finales de marzo.

Esta entrega ha brillado de forma notable a nivel internacional, sobre todo en Crunchyroll, donde cuenta con una popularidad destacada.

Si quiere disfrutar de este anime, puede hacerlo a través de esta plataforma, donde se presentan justamente los 11 episodios de la tercera temporada de esta entrega.

Por otro lado, si quiere tener el contexto completo de la trama, las 3 temporadas de ‘Oshi no Ko’ están compuestas por una totalidad de 35 episodios, cada uno de ellos disponibles en Crunchyroll si tiene una suscripción a esta plataforma.