El anime imperdible que es tendencia en Colombia y Sudamérica: ¿Cuál es y dónde ver?

El anime ha gozado de una cantidad enorme de popularidad alrededor del mundo. Miles de fanáticos han disfrutado de este entretenimiento tanto en Colombia, como en el resto del continente sudamericano.

Gracias a esto, varias producciones han brillado y se han convertido en tendencia alrededor de todo el planeta, al punto de romper récords y recibir apoyo en varios aspectos.

Una cantidad destacada de animes han gozado de un apoyo resaltante, aunque, en la actualidad hay uno en particular que resulta ganador dentro de este aspecto.

El anime que es tendencia en Colombia y Sudamérica

A través de los últimos años, animes de la talla de ‘Jujutsu Kaisen’ o ‘Kimetsu no Yaiba’ han gozado de una popularidad innegable. Un sinfín de producciones han marcado época durante los últimos tiempos.

A pesar de esto, año tras año se siguen dando nuevos lanzamientos que encantan al público de manera particular. De hecho, en este 2026 se dio una novedad que se ha convertido en tendencia.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Baki-Dou: El Samurái’. Este anime es una secuela para ‘Baki Hanma’, y su estreno se dio en el pasado mes de febrero.

Este anime ha encantado a todos los fanáticos, sobre todo por la trama de acción brillante e interminable que presenta para los televidentes.

Desde su estreno, este anime ha gozado de una cantidad enorme de reconocimiento y apoyo. De hecho, ‘Baki-Dou’ se ha convertido en una de las producciones líderes a nivel mundial, sobre todo por su cantidad de visualizaciones.

México, Ecuador o Colombia son solo algunos de los países en los que ‘Baki-Dou’ ha brillado desde Netflix. Esta serie es la tercera más vista en Colombia, por lo que, sin dudas, es una de las grandes tendencias del momento.

¿Dónde puede verlo?

Como ya le mencionamos, este estreno se dio en Netflix, por lo que puede disfrutarlo en este servicio de ‘streaming’, siempre y cuando tenga una suscripción a esta plataforma.

Cabe aclarar, aun así que, como le mencionamos, esta es una secuela de ‘Baki Hanma’. Por ello, se recomienda disfrutar en primer lugar de ‘Baki’ y ‘Baki Hanma’ para poder conocer a fondo el trasfondo real de esta producción y las emociones que prepara para sus amantes.