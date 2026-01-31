Los tres animes más vistos de Crunchyroll; perfectos para maratonear este fin de semana

Cada vez son más las series de anime que logran ganar protagonismo a nivel nacional e internacional, así que todos los fans de estas producciones ya dieron a conocer cuáles son los mejores en la plataforma Crunchyroll. Se trata de algunos que son nuevos, mientras que otros son los clásicos que siguen siendo los más vistos, pese al tiempo.

Por eso, en esta oportunidad le presentamos cuáles son las tres producciones más vistas, que sin duda se llevan el premio a las mejores de lo que lleva el 2026. Estas son perfectas para maratonear el fin de semana, pues no son tan fáciles de ver, ya que tienen más de diez episodios.

Los tres animes más vistos de Crunchyroll

Tamon’s B-Side: Es un anime de comedia romántica que sigue de cerca la historia de Utage Kinoshita, una estudiante que es fanática de los jóvenes cantantes que son conocidos como idols, y consigue trabajo como empleada doméstica en la casa de su artista favorito. Allí, descubre una nueva imagen salvaje en la vida del artista, quien es tímido, inseguro y no tiene la vida que todos se imaginan.

Hell’s Paradise: Cuenta la historia de un ninja asesino que es sentenciado a muerte, pero antes, recibe una última oportunidad de redención, así que debe viajar a una isla misteriosa y peligrosa, en donde tendrá que buscar el elixir de la inmortalidad, pero esto no será nada fácil, pues hay varios criminales detrás del mismo objetivo.

JUJUTSU KAISEN: Sin duda, este se convirtió en el anime más popular de este nuevo año 2026. En los últimos meses, no solo ha sido uno de los que tiene mejor puntuación, sino que ya muchos están pidiendo una nueva temporada.

Cuenta la historia de un estudiante normal que termina ingiriendo un dedo maldito para poder salvar a todos sus amigos. Pero se convierte en un demonio llamado Sukuna y se une a una organización secreta de hechiceros en donde busca sacar todas las emociones malditas que sienten los humanos.