¡Celébralo curramba! Los mejores memes que dejó la pérdida de Nacional en la final; Junior es campeón

Después de dos partidos de 90 minutos y un poco más, ya se conoce quién es el gran ganador de la Liga BetPlay 2026-1. En esta oportunidad, los finalistas fueron el Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, quienes demostraron que querían quedarse con el triunfo y ser los mejores de este semestre.

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Sin embargo, esto no fue nada fácil; Nacional no logró protegerse del todo y en el primer partido el Junior de Barranquilla logró marcar tres goles. Ahora, en el último encuentro, los verdolagas lograron sumar un gol, pero esto no fue suficiente para poder ganar en casa y quedarse con el título.

El Junior de Barranquilla se coronó como el gran campeón del fútbol profesional colombiano por segunda vez consecutiva. En esta oportunidad, con un resultado 3-1, el cuadro tiburón logró quedarse con el cupo a la fase de grupos de Copa Libertadores y con el millonario premio.

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Los mejores memes de la victoria del Junior de Barranquilla

¡Ay, Morelos!

Alfredo Morelos cuando no le tiene que hacer goles a Boyacá Chicó, Cúcuta o Deportivo Pereirapic.twitter.com/74vQFHeSkX — Culé Colombiano 🇨🇴 (@Barca_Col) June 9, 2026

Cómo se ve la vida cuando Nacional pierde una final y le va mal a Alfredo Morelos pic.twitter.com/J8rbE7yxD7 — Santiago (@canterano_) June 9, 2026

Las primeras imágenes de los hinchas de Nacional tras perder con el Junior

Los hinchas de nacional en estos momentos: pic.twitter.com/Q5CHwnqgq7 — LaPágina Rojiblanca (@juniorlpr1924) June 8, 2026

¿El tiburón cenó hoy en Medellín?

Quedan 10 minutos para que se acabe el partido pic.twitter.com/90qMLqZlEL — Culé Colombiano 🇨🇴 (@Barca_Col) June 8, 2026

Morelos falló el penal y en redes no perdonan

tiro promedio de morelos durante el primer tiempo: https://t.co/bbZQaejQnf pic.twitter.com/5nXmv0e16Y — SxbisGG (@sebas_pug) June 8, 2026

tiro promedio de morelos durante el primer tiempo: https://t.co/bbZQaejQnf pic.twitter.com/5nXmv0e16Y — SxbisGG (@sebas_pug) June 8, 2026

¿Diego Arias se va o sigue en Nacional? Así habría sido su reacción

Diego Arias viendo que solo faltan 5 minutos y todavía faltan 2 goles por hacer pic.twitter.com/BLJbagDZhb — Culé Colombiano 🇨🇴 (@Barca_Col) June 8, 2026

A Nacional no lo perdonan y muchos se burlan en redes de la perdida del cuadro verdolaga

Diego Arias viendo que solo faltan 5 minutos y todavía faltan 2 goles por hacer pic.twitter.com/BLJbagDZhb — Culé Colombiano 🇨🇴 (@Barca_Col) June 8, 2026

Así fue la reacción de los hinchas del tiburón al segundo triunfo consecutivo del Junior de Barranquilla en el Atanasio Girardot de Medellín