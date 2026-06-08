Siga en VIVO la final de la Liga BetPlay entre Nacional vs. Junior con el Rock N’Gol desde Medellín

Se llegó el día de la gran final de la Liga BetPlay 2026-1, así que en esta oportunidad, el Rock N’Gol de Radioacktiva y AS va a transmitir todo el encuentro deportivo en VIVO desde Medellín. Allí no solo se van a ver todos los detalles de lo que pasa en la cancha en el partido Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla, sino también las estadísticas sobre quién podría quedarse con el título.

El pitazo inicial se va a dar este lunes ocho de junio del 2026 desde las 5:00 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Hasta allí van a llegar todos los hinchas paisas, con el fin de apoyar al cuadro verdolaga, quienes necesitan marcar más de tres goles con el fin de poder levantar la copa sin problema.

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Sin embargo, esto no sería trabajo fácil, teniendo en cuenta que el cuadro Tiburón marcó tres goles en casa, así que tiene la delantera y se va a encargar de defender este resultado. Razón por la que los hinchas de Nacional van a ejercer presión para poder obtener el resultado que tanto están esperando.

Siga en VIVO el partido Nacional vs. Junior desde Medellín con el Rock N’Gol

Radioacktiva sigue trabajando por llevar lo mejor del fútbol profesional a la casa de los hinchas; en esta oportunidad, el equipo del Rock N’Gol se traslada hasta Medellín para que todos los hinchas puedan seguir la transmisión en VIVO.

Todos los hinchas se podrán conectar desde las 4:00 p.m. con la previa a las afueras del estadio Atanasio Girardot de Medellín. Pero posteriormente van a tener la transmisión en VIVO por medio de YouTube y TikTok de Radioacktiva, en donde podrá seguir todo lo que pasa en la cancha durante los 90 minutos que va a durar el encuentro deportivo.