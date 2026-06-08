Tabla de goleadores de la Liga BetPlay 2026-1 tras la gran final; Millonarios y Nacional fuera del TOP3

La Liga BetPlay 2026-1 sin duda fue una de las que más sorpresas causó entre los seguidores del fútbol, en especial por todos los momentos en donde los equipos que nadie esperaba empezaron a dar grandes sorpresas. Además, la tabla de goleadores quedó de una forma que sorprendió a todos los hinchas del fútbol profesional colombiano.

En esta oportunidad, los líderes de la tabla no fueron los jugadores de siempre, sino otros que sin duda la dieron toda a lo largo del semestre para poder llegar a la final de la Liga. Por eso, uno de ellos lo logró, mientras que los otros se fueron quedando en el camino, sin poder posicionarse en los partidos finales.

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Los grandes ausentes en la lista son Atlético Nacional, Millonarios y Santa Fe, quienes, pese a tener a varios jugadores destacados en la cancha, esto no fue suficiente para poder avanzar. De hecho, no se quedaron ni con el primero ni con el segundo puesto, hablando así de cómo se desarrolló el semestre para estos equipos que no se destacaron en los partidos finales.

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Tabla de goleadores de la Liga BetPlay 2026-1

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