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Créditos: Tabla de goleadores de la Liga BetPlay 2026-1 – Fotos tomadas del Instagram del Deportivo Pasto y Junior de Barranquilla

Tabla de goleadores de la Liga BetPlay 2026-1 tras la gran final; Millonarios y Nacional fuera del TOP3

Ellos fueron los jugadores que más se destacaron a lo largo de la Liga BetPlay 2026 y son los goleadores del semestre.

Daniela González

La Liga BetPlay 2026-1 sin duda fue una de las que más sorpresas causó entre los seguidores del fútbol, en especial por todos los momentos en donde los equipos que nadie esperaba empezaron a dar grandes sorpresas. Además, la tabla de goleadores quedó de una forma que sorprendió a todos los hinchas del fútbol profesional colombiano.

En esta oportunidad, los líderes de la tabla no fueron los jugadores de siempre, sino otros que sin duda la dieron toda a lo largo del semestre para poder llegar a la final de la Liga. Por eso, uno de ellos lo logró, mientras que los otros se fueron quedando en el camino, sin poder posicionarse en los partidos finales.

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Los grandes ausentes en la lista son Atlético Nacional, Millonarios y Santa Fe, quienes, pese a tener a varios jugadores destacados en la cancha, esto no fue suficiente para poder avanzar. De hecho, no se quedaron ni con el primero ni con el segundo puesto, hablando así de cómo se desarrolló el semestre para estos equipos que no se destacaron en los partidos finales.

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Tabla de goleadores de la Liga BetPlay 2026-1

  1. Luis Fernando Muriel – Junior de Barranquilla: en 24 partidos marcó 13 goles.
  2. Andrey Estupiñan – Deportivo Pasto: en 19 partidos marcó 13 goles
  3. Hugo Rodallega – Independiente Santa Fe: en 23 partidos marcó 12 goles
  4. Alfredo Morelos – Atlético Nacional: en 23 partidos marcó 11 goles
  5. Jorge Rivaldo – Águilas Doradas: en 19 partidos marcó 11 goles
  6. Dayro Moreno – Once Caldas: en 21 partidos marcó 10 goles
  7. Yeison Guzmán – América de Cali: en 18 partidos marcó 10 goles
  8. Andrés Arroyo – Fortaleza CEIF: en 19 partidos marcó 9 goles
  9. Rodrigo Contreras – Millonarios: en 15 partidos marcó 8 goles
  10. Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional: en 24 partidos marcó 7 goles
  11. Jefry Zapata – Once Caldas: en 20 partidos, 7 goles
  12. Juan Torres – Deportes Tolima: en 18 partidos, 7 goles
  13. Luciano Pons – Atlético Bucaramanga: en 17 partidos, 7 goles
  14. Steven Rodríguez – Deportivo Cali: en 16 partidos marcó 7 goles
  15. Leonardo Castro: Millonarios: en 16 partidos marcó 7 goles
  16. Luis Sandoval – Deportes Tolima: en 16 partidos marcó 7 goles
  17. Fabricio Sanguinetti – Internacional de Bogotá: en 20 partidos 6 goles
  18. Luifer Hernández – Cúcuta Deportivo: en 18 partidos 6 goles
  19. Avilés Hurtado – Deportivo Cali: en 18 partidos 6 goles
  20. Andrés Rentería – Jaguares de Córdoba: en 16 partidos marcó 6 goles
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