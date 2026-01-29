Esta es la mejor banda de rock latinoaméricana de la actualidad, según la IA: tienen más de una década de trayectoria

El rock es uno de los géneros más grandes y reconocidos a nivel mundial. Este género ha traspasado fronteras, y ha enamorado a miles de fanáticos, a partir de éxitos y ritmos totalmente inolvidables para sus fans.

El auge de este género se ha vivido de manera internacional, con grandes exponentes en Estados Unidos, pero también con presencia en continentes como Europa o Latinoamérica.

Más noticias: Esta es la canción más triste del rock, según la ciencia: salió en 1997 y pocos la conocen

En este caso nos centraremos en este último espacio geográfico, para así hablarles sobre la que sería la mejor banda del rock en Latinoamérica actualmente.

¿Cuál es la mejor banda actual del rock latinoamericano?

En países como Argentina, México, Colombia y más lugares del mundo, una gran cantidad de bandas han resaltado por décadas. Agrupaciones legendarias han encantado a varios fans, y han dejado un legado en el continente.

Soda Stereo, Molotov o Aterciopelados son solo algunas de ellas. No obstante, la lista es sumamente amplia, y de hecho, algunas agrupaciones nuevas han surgido en los últimos años.

A partir de esto, en este caso nos enfocaremos en la actualidad y hablaremos sobre la mejor banda de toda Latinoamérica.

Más noticias: Inteligencia artificial eligió a la canción más aburrida del rock en los ’90’s: repetitiva, soporífera y en bucle

Claramente, ante la cantidad tan amplia de éxitos y talento resaltante en el género, escoger solo una banda resulta bastante complejo y subjetivo. Aun así, para este caso hemos optado por consultar a la IA, la cual dio una respuesta concreta.

De acuerdo con Gemini, la inteligencia artificial de Google, la mejor banda de Latinoamérica es The Warning, la agrupación proveniente de México.

Este colectivo ha brillado desde 2013, con la potencia y fuerza de 3 mujeres que han puesto a vibrar el continente con rock icónico.

Las hermanas Villarreal Vélez han enamorado a miles de fanáticos y su influencia es notable tanto en Latinoamérica, como en el resto de los continentes.

Según la IA, esta elección se debe a que la banda se ha convertido en fenómeno global, y han logrado brillar dentro de la industria, sobre todo a partir del hard rock.

Sin dudas esta banda es una de las más icónicas del género, y podrá ser evidenciado en el Festival Estéreo Picnic en esta edición de 2026.

Por último, la IA también resalta otras bandas como exponentes del género en Latinoamérica en la actualidad, y estas son: Usted Señalemelo o Diamante Eléctrico.