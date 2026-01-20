Ni ‘De música ligera’ ni ‘Flaca’: Esta es la canción más escuchada del rock argentino, según la IA

El rock es uno de los géneros musicales que más prevalece en Argentina. Este icónico género ha presentado una cantidad enorme de éxitos, cada uno de ellos compuesto e interpretado por grandes bandas de talla mundial.

Cientos de canciones han traspasado fronteras, e incluso han permitido que muchas personas conozcan bandas provenientes de este icónico país en Sudamérica, donde el rock es adorado.

Por honor a estos éxitos, aquí les hablaremos sobre la canción más escuchada del rock argentino, con una sorpresa sumamente notable.

¿Cuál es la canción más escuchada del rock argentino?

Para nadie es un secreto que, el rock argentino cuenta con una cantidad enorme de éxitos inolvidables. Grandes éxitos han quedado en lo más alto del género, gracias al poder y brillo de sus creadores.

Muchas canciones han quedado en lo más alto de la historia del rock en Sudamérica. Esto luego de brillar en el rock argentino y en la música en español.

Canciones de la talla de ‘Flaca’ de Andrés Calamaro, o ‘De Música Ligera’ de Soda Stereo son sumamente resaltadas y conocidas en el mundo de la música.

No obstante, hay una en concreto que supera a estas en cuantos a reproducciones, lo que la convierte en la canción más escuchada en la historia del rock sudamericano.

Claramente, esto genera una sorpresa notable, sobre todo por lo reconocidas que son estas composiciones en Argentina, y en el resto del mundo.

La canción que supera a estos 2 pilares del rock en Argentina es, nada más y nada menos que, ‘Lamento Boliviano’ de Los Enanitos Verdes.

En Spotify esta canción acumula 965,311,255 reproducciones. Esto supera las 729,474,402 de ‘De Música Ligera’ y las 597,852,816 de ‘Flaca’.

Esto demuestra el poder de este éxito de manera notable. Incluso, la IA nos dio algunas razones y respuestas respecto a porque se da esta popularidad superior.

De acuerdo con Gemini, la popularidad de esta canción se debe a que es un auténtico himno en bares y discotecas, tanto en México, como en el resto del mundo, lo que le permite obtener una popularidad notable y enorme.

Aun así, la IA reconoce el poder y legado de las otras canciones mencionadas, al igual que el de otros éxitos como ‘Persiana Americana’ o ‘Jijiji’.