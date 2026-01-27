El subgénero del metal que Dave Mustaine odia: “Me alegro de que eso desapareciera”

Dave Mustaine volvió a generar conversación en el mundo del rock tras una entrevista concedida el año pasado al medio LifeMinute. El líder de Megadeth, conocido por no guardarse opiniones, habló sin rodeos sobre la música actual, los géneros que no soporta y los artistas que, a su juicio, representan la verdadera esencia del rock.

Durante la charla, Mustaine fue consultado sobre el impacto que tiene la música en las personas y cómo esta puede influir en las emociones. Su respuesta dejó clara su visión crítica frente a ciertos estilos contemporáneos.

“Depende. Si te crees todos los coloquios sobre música, hay todo tipo de refranes y cosas así. El que primero me viene a la mente con tu pregunta es la música apacigua a la bestia salvaje. Y no sé quién acuñó esa frase, pero es bastante acertada, dependiendo del tipo de música. Ahora bien, si tocas metal moderno con tipos que no saben cantar y se dedican a gritar, para mí es muy comprensible, porque no saben cantar y están haciendo lo mejor que pueden”.

El subgénero que Dave Mustaine odiaba

El músico fue todavía más contundente al referirse a un subgénero que tuvo su auge a comienzos de los años 2000 y que, para él, carecía de fundamentos técnicos.

“Hubo una época en el año 2000 en la que había unos grupos que se llamaban, creo que era ‘nu metal’, y no hacían solos. ¿Por qué no hacían solos? No sabían hacer solos. Y gracias a Dios ese género desapareció. La gente empezó a aprender a hacer solos. Yo diría que, si estás en un grupo de ‘nu metal’, probablemente te sentirías desafiado incluso tocando ‘Johnny B. Goode’ (clásico del rock and roll de 1958 compuesto por Chuck Berry). Así que me alegro de que eso desapareciera”.

Más allá de las críticas, Mustaine también habló sobre sus gustos personales y el tipo de música que valora. Para él, el paso del tiempo ha cambiado radicalmente la industria y no siempre para bien. “Bueno, me gusta la música antigua porque la nueva ya tiene todos los acordes buenos. Y si piensas en cuando yo empecé hace 40 años, en el campo de la música no había millones de chavales sentados en casa haciendo riffs de guitarra en su ordenador y luego colgándolos en Internet”.

El guitarrista también cuestionó la autenticidad de algunos proyectos actuales y defendió la importancia de tocar realmente los instrumentos. “Todo tiene su lado bueno y su lado malo, y cuando la gente hace cosas por su propio arte, está muy bien. Pero cuando empiezas a ver esos discos manufacturados en los que los miembros de la banda no han tocado, eso es un fraude. Así que me gustan los grupos que tocan de verdad lo que hacen”.

Finalmente, Mustaine destacó a uno de sus referentes absolutos en la guitarra, alejándose de la velocidad y apostando por la emoción. “Uno de mis guitarristas favoritos es uno de los tipos más sencillos del mundo: el tipo de Pink Floyd, David Gilmour”. Según explicó, su capacidad para transmitir sentimiento con pocas notas es algo que muchos músicos actuales aún no logran dominar.