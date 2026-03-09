¿Aerosmith o Def Leppard? Vote AQUÍ en las primeras eliminatorias del Mundial de Rock de Radioacktiva

Llegan la etapa eliminatoria al Mundial del Rock de Radioacktiva. Esta gran competencia del género vuelve para estremecer a los amantes de la música, con el objetivo de coronar a las grandes ganadoras de la industria.

Luego de una larga fase clasificatoria tenemos a los grandes finalistas de este torneo, por lo que llegamos al icónico mata a mata, donde las bandas se medirán frente a frente por la copa.

Más noticias: ¿Maneskin o Bring Me The Horizon? Vote AQUÍ por su banda favorita en las ‘novatas’ del Mundial del Rock

En este caso les tenemos las 2 primeras eliminatorias de esta fase, con 4 bandas que chocarán por todo lo alto, en búsqueda de conseguir su necesario pase a la próxima ronda.

¿Qué bandas se enfrentan en el Mundial del Rock?

Gracias al apoyo y votos de sus fans, grandes bandas lograron avanzar en el Mundial del Rock. En este caso se medirán 4 de las más votadas, como es el caso de Aerosmith, Def Leppard, Muse y Green Day.

Sin lugar a dudas, cada una de ellas cuenta con una trayectoria brillante en la música, a partir de éxitos indudables y pesados históricamente.

Más noticias: ¡Llega nuestro rock! Vote AQUÍ por su banda colombiana favorita en el Mundial del Rock de Radioacktiva

No obstante, llegó su momento de demostrar el apoyo de su público, en lo que es una votación totalmente imperdible por la gloria en el Mundial del Rock de Radioacktiva.

Los liderados por Steven Tyler se medirán a Def Leppard con todo su peso histórico, con el objetivo de lograr la clasificación en esta gran competencia.

Mientras que, por el otro lado, con el liderazgo vocal de Billie Joe Armstrong, Green Day intentará imponerse a una agrupación de nivel notable como lo es Muse.

Estas son las 2 primeras eliminatorias de una fase de mata a mata, donde grandes bandas del rock buscarán eliminar a sus contrincantes de este torneo.

Cabe recordar que esta parte de la competencia es a eliminatoria única. Es decir, la agrupación que resulte perdedora de su choque, quedará totalmente eliminada del Mundial del Rock.

Por otro lado, la ganadora conseguirá avanzar hasta la próxima fase donde volverá a chocar frente a otra legendaria banda de este formato.