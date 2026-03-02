Soda Stereo, Zoé y más bandas latinoamericanas en el Mundial del Rock: vote AQUÍ por su favorita
Latinoamérica llega al Mundial del Rock con 10 candidatos gigantes para llevarse la máxima corona del género.
Llega el turno del grupo F en el Mundial del Rock de Radioacktiva. Esta icónica competencia sigue enfrentando a grandes bandas de la historia de este género, quienes luchan por llevarse la corona del género.
En este caso el turno le corresponde a las bandas latinoamericanas, con esos sonidos que marcaron al continente, y llenaron de emoción a varios países de este hemisferio. En este caso les tenemos 10 nominados que lucharán por 4 puestos, para entrar a este torneo musical.
El primero de ellos es, nada más y nada menos que, Soda Stereo, la icónica banda de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti llega al Mundial del Rock, para luchar por un puesto en lo más alto del género.
Junto a esta banda también competirán 3 nombres legendarios para la música latina, como lo son Zoé, Los Fabulosos Cadillacs y Café Tacvba, agrupaciones que han encantado a todo el género de manera notable a través de los años.
En este caso, también podrá votar para que entren al Mundial del Rock de Radioacktiva por 2 bandas que han marcado época, y que todavía mueven masas en el continente. Este es el caso de Molotov y No Te Va Gustar, quienes llegan a esta candidatura provenientes de México y Uruguay.
Y finalmente, la terna se cierra con 4 clásicos del rock latinoamericano, quienes vuelven al Mundial de Radioacktica, con la ambición de superar a gigantes internacionales. Estas son: Los Auténticos Decadentes, PXNDX, Los Prisioneros y Enrique Bunbury.
De esta forma, la lista completa de nominados se define de la siguiente manera:
Cada uno de estos nombres han marcado a miles de fanáticos, y si usted es uno de ellos, podrá votar AQUÍ, para que entren al Mundial del Rock de Radioacktiva con ritmos que han marcado la infancia, adolescencia y adultez de este continente.
